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देहरादून डीएम आशीष चौहान की ये रहेगी प्राथमिकताएं, जानिए क्यों हैं जनता के फेरवरेट अधिकारी

प्रशासनिक व्यवस्था में यह मानवीय दृष्टिकोण ही उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग पहचान देता है. माना जा रहा है कि देहरादून में भी उनकी यही कार्यशैली देखने को मिल सकती है, जहां जनता दरबार लगाने से ज्यादा प्राथमिकता जनता के बीच पहुंचने को दी जाएगी.

ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना और मौके पर अधिकारियों को निर्देश देना उनकी आदत में शामिल रहा. इसी कारण कई बुजुर्ग आज भी उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि 'DM साहब खुद हमारे गांव आए थे.'

जनता दरबार नहीं, जनता के द्वार की सोच: आशीष चौहान की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान यह रही है कि उन्होंने प्रशासन को सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहने दिया. उत्तरकाशी में डीएम रहते हुए वे हर शनिवार किसी न किसी दूरस्थ गांव में चौपाल लगाते थे.

यही वजह है कि वे 'फाइल से ज्यादा फील्ड' वाले अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में आम लोगों से सीधे संवाद करना, गांवों तक पहुंचना और स्थानीय भाषा में बातचीत करना, उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है. गढ़वाली बोलने में सहज नजर आने वाले आशीष चौहान को लोग एक 'अपना अफसर' मानते हैं.

सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन पहाड़ और समाज के लिए काम करने की सोच उन्हें प्रशासनिक सेवा तक खींच लाई. उनकी सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि तकनीक की समझ होने के बावजूद उन्होंने हमेशा जमीनी प्रशासन को प्राथमिकता दी.

IIT से IAS तक का सफर: उत्तराखंड कैडर के 2012 बैच के IAS अधिकारी आशीष चौहान का प्रशासनिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और उसके बाद UPSC परीक्षा में 89वीं रैंक हासिल कर IAS बने.

डीएम आशीष चौहान ने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी कोशिश होगी कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक पेंडेंसी न रहे. उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को उसी स्तर पर तत्काल हल करने के मुख्यमंत्री के निर्देश हैं और प्रशासन उसी दिशा में काम करेगा. फाइलों के तेजी से निस्तारण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर उनका विशेष फोकस रहेगा.

" पिछले सालों में मानसून के दौरान राज्य ने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है. इसी अनुभव को देखते हुए इस बार आपदा प्रबंधन की तैयारियों को पहले से मजबूत किया जाएगा. संवेदनशील क्षेत्रों की मॉनिटरिंग, राहत संसाधनों की उपलब्धता और समय पर कार्यों को पूरा करवाना प्राथमिकता में शामिल रहेगा. "- आशीष चौहान, जिलाधिकारी देहरादून

डीएम आशीष चौहान ने गिनाई प्राथमिकताएं: वहीं, देहरादून डीएम का चार्ज लेने के बाद आशीष चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से हुई ब्रीफिंग में कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रखा गया है. इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और देहरादून जिले के विकासनगर और ऋषिकेश जैसे क्षेत्र यात्रा रूट के अहम ट्रांजिट प्वॉइंट हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होगी.

साल 2012 बैच के IAS अधिकारी आशीष चौहान ने तेज तर्रार और मिलनसार होने के साथ ही अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा एवं गंभीरता की वजह से जाने जाते हैं. उनके काम में अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण भाव अक्सर साफ तौर पर देखा जाता रहा है. यही वजह है कि जहां भी जाते हैं. या यूं कहें जिस जिले की कमान संभालते हैं, वहां के लोगों के दिलों में बस जाते हैं. उनके चहेते बन जाते हैं.

निष्ठा और गंभीरता से जनता की पहली पसंद हैं आशीष चौहान: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को एक बार फिर ऐसा जिलाधिकारी मिला है, जिसकी पहचान सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि 'फील्ड अफसर' के तौर पर होती रही है. IAS आशीष चौहान ने देहरादून DM का कार्यभार संभाल लिया. चार्ज संभालते ही उनका वही सहज, शांत और संतुलित अंदाज नजर आया, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक गलियारों में 'मिस्टर कूल' कहा जाता है.

देहरादून: अपनी शांत, सौम्य और बेहतरनीन कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले आईएएस आशीष चौहान ने देहरादून जिलाधिकारी का चार्ज संभाल लिया है. चार्ज संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता केवल दफ्तर में बैठकर फाइलें निपटाने की नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर समस्याओं का समाधान करने की होगी.

सख्त फैसलों के लिए भी मशहूर: आशीष चौहान केवल सौम्य छवि वाले अधिकारी ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं. साल 2022 में पिथौरागढ़ DM रहते हुए वे सुबह 6 बजे जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां 11 डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले. मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और सभी को सस्पेंड कर दिया.

हरिद्वार में ADM रहते हुए कुंभ 2021 के दौरान सामने आए फर्जी कोविड टेस्ट रैकेट के खुलासे में भी उनकी अहम भूमिका रही. इस मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी. उनकी यही कार्यशैली ये संदेश देती है कि वे लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर किसी तरह की ढिलाई पसंद नहीं करते.

जनता से मुलाकात करते आईएएस आशीष चौहान (फोटो- ETV Bharat)

आपदा प्रबंधन में भी दिखाई नेतृत्व क्षमता: उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल रहता है. आशीष चौहान ने अपने पिछले कार्यकालों में इस क्षेत्र में भी सक्रिय नेतृत्व दिखाया है. साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया.

उस दौरान बुनियादी व्यवस्थाओं को दोबारा खड़ा करने और राहत कार्यों को गति देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई. वहीं, साल 2023 के जोशीमठ भू धंसाव संकट के दौरान भी वे लगातार 72 घंटे तक ग्राउंड पर डटे रहे और हजारों लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू एवं पुनर्वास में प्रशासनिक नेतृत्व संभाला. उनके कार्यों की सराहना राष्ट्रीय स्तर तक हुई.

आईएएस आशीष चौहान ने उत्तरकाशी डीएम रहने के दौरान अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए, जिसके लिए वे हमेशा ही याद किए जाते हैं जाएगा. उन्होंने आराकोट बंगाण क्षेत्र में 18 अगस्त 2019 को बादल फटने से आई आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई. खुद हाथ में बेलचा लिए नजर आए थे.

हर्षिल घाटी के सेब को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने 'एप्पल फेस्टिवल' की नींव रखी. साथ ही उन्होंने जोशियाड़ा बैराज, मनेरी झील और चिन्यालीसौड़ में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने को लेकर अथक प्रयास किए. साल 2019 में उत्तरकाशी जिले को आशीष चौहान के नेतृत्व में भारत सरकार पेयजल स्वच्छता, जलशक्ति मंत्रालय की ओर से 'स्वच्छ भारत पुरस्कार' से नवाजा गया.

आशीष चौहान के नाम पर रखा गया स्पेन में पहाड़ी का नाम: उत्तरकाशी से लौटे एक स्पेनिश नागरिक व पर्वतारोही जुआन एंटोनियो ने स्पेन की एक अनाम चोटी को आशीष चौहान के नाम पर कर दिया था. स्पेनिश नागरिक साल 2018 में जब उत्तराखंड आए थे, उन्होंने तब डीएम आशीष चौहान से मदद मांगी थी.

तत्कालीन डीएम आशीष चौहान ने न केवल उनकी मदद की, बल्कि उन्होंने पहाड़ की भौगोलिक स्थिति से भी एंटोनियो को रूबरू कराया था. आशीष चौहान ने एंटोनियो को अपना मोबाइल नंबर भी दिया था. किसी तरह की परेशानी होने पर हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया था.

वहीं, चोटी पर सफल आरोहण कर एंटोनियो ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा की थी. उस वर्जिन शिखर का नाम 'मजिस्ट्रेट प्वाइंट' और उस ट्रेक का नाम 'वाया आशीष' रख दिया गया. इस चोटी को पहली बार ट्रेक किया गया था.

इसके अलावा पौड़ी डीएम रहने के दौरान उन्होंने जिले के लिए कई काम किए. वहां भी आपदा के दौरान वे खुद ग्राउंड जीरो पर हालतों का जायजा लेते नजर आए थे. पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया. साथ ही मुआवजे से लेकर पुनर्निर्माण के काम किए.

देहरादून के नए जिलाधिकारी आशीष चौहान (फोटो- ETV Bharat)

टेक्नोलॉजी और विकास का मॉडल: आशीष चौहान की प्रशासनिक सोच में टेक्नोलॉजी और लोकल डेवलपमेंट का संतुलन भी साफ नजर आता है. चमोली में उन्होंने 'हिम प्रहरी ऐप' लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने से जोड़ना था.

पिथौरागढ़ में 'सीमांत सशक्तिकरण' अभियान के तहत चीन और नेपाल सीमा से लगे गांवों तक सड़क, मोबाइल नेटवर्क और शिक्षा सुविधाओं को पहुंचाने की दिशा में काम हुआ. वहीं, आदि कैलाश यात्रा को ऑनलाइन परमिट सिस्टम से जोड़ने के बाद पर्यटन और स्थानीय होम स्टे व्यवसाय को बड़ा लाभ मिला.

इसके अलावा उन्होंने 'मेरा गांव-मेरा देश' अभियान के जरिए युवाओं को गांव लौटकर स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया. मशरूम खेती और पॉलीहाउस जैसी गतिविधियों से कई युवाओं ने रोजगार शुरू किया, जो आज भी जारी है.

देहरादून को क्या उम्मीद? देहरादून लगातार बढ़ते ट्रैफिक, शहरी दबाव, जलभराव, अवैध निर्माण और जनसुविधाओं जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि आशीष चौहान की फील्ड आधारित कार्यशैली प्रशासन को ज्यादा सक्रिय बना सकती है.

चारधाम यात्रा, मानसून और राजधानी की शहरी समस्याओं के बीच देहरादून प्रशासन के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन आशीष चौहान की अब तक की कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे केवल बैठकों तक सीमित रहने वाले अधिकारी नहीं हैं.

कुल मिलाकर देहरादून को एक ऐसा जिलाधिकारी मिला है, जिसकी पहचान संवेदनशीलता, सख्ती, जमीनी कनेक्शन और नवाचार के संतुलन से बनी है. अब देखने वाली बात होगी कि 'मिस्टर कूल' की यह कार्यशैली राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था में कितना बदलाव ला पाती है.

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