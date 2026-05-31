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IAS अर्चना अग्रवाल राजस्व परिषद की अध्यक्ष बनीं, परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी

लखनऊ: भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अर्चना अग्रवाल को योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजस्व परिषद अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. राजस्व परिषद प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं में शामिल है, जहां भूमि, राजस्व और अपील से जुड़े बड़े मामलों की निगरानी होती है. अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद की कमान मिलने को शासन स्तर पर अहम प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है. नई जिम्मेदारी के साथ वह परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव भी बनी रहेंगी. 1990 बैच की IAS अधिकारी अर्चना अग्रवाल अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी निर्णय लेने की शैली और शासन-प्रशासन में लंबे अनुभव के लिए जानी जाती हैं.

अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग व परिवहन निगम अध्यक्ष का अभी तक मूलपद आईएएस अर्चना अग्रवाल के पास था. अब ये विभाग अतिरिक्त हो गया है. अब उनका मूल विभाग अध्यक्ष राजस्व परिषद होगा. साल 1990 बैच की आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल का उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में लंबे सेवाकाल का अनुभव है. वर्ष 2009 में परिवहन विभाग की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रह चुकी थीं. इसी साल उनकी केंद्र से उत्तर प्रदेश में वापसी हुई और उन्हें परिवहन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया. 16 साल बाद परिवहन विभाग को फिर से आईएएस अर्चना अग्रवाल का साथ मिला.

अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग रहते हुए उन्होंने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की पॉलिसी को उत्तर प्रदेश में लागू करने में अहम भूमिका निभाई. तमाम योजनाओं पर अभी भी काम कर रही हैं. हालांकि आईएएस अर्चना अग्रवाल को जब परिवहन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में आईएएस किंजल सिंह को तैनाती दी गई. लेकिन, सात माह के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह की विभाग से विदाई हो गई. उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेज दिया गया. बता दें कि, अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल 36 साल का सेवाकाल को इसी साल पूरा कर रही हैं. इसी वर्ष सितंबर माह में उनका रिटायरमेंट होना है.

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