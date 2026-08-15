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IAS आंजनेय सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार; मुरादाबाद DM को सौंपा गया कमिश्नर का चार्ज

आंजनेय की सख्ती के कारण सपा नेतृत्व लगातार उनकी मुरादाबाद से तैनाती हटाने की मांग करता रहा.

IAS आंजनेय सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार.
IAS आंजनेय सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 9:50 AM IST

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लखनऊ: सिक्किम कैडर 2005 बैच के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को इस बार उत्तर प्रदेश में सेवा विस्तार नहीं मिला है. प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने 14 अगस्त को मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को कमिश्नर का चार्ज सौंप दिया और 60 दिन की अर्जित छुट्टी पर चले गए हैं. माना जा रहा है कि एक बार फिर उनको प्रतिनियुक्ति मिल सकती है. इसी इंतजार में छुट्टी पर भी गए हैं.

योगी सरकार ने 7वीं बार आंजनेय का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी, लेकिन इस बार मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद उन्हें यूपी से रिलीव करके मूल कैडर सिक्किम भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अभी मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय पर उनकी नेमप्लेट नहीं हटाई गई है.

आंजनेय कुमार सिंह 16 फरवरी 2015 को तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के दौरान सिक्किम से यूपी प्रतिनियुक्ति पर आए थे. 2019 में रामपुर के डीएम रहते उन्होंने आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी.

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और जमीन कब्जे के मामलों में आजम को तीन साल की सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. इसी दौरान आजम ने मंच से कहा था कि कलेक्टर-फलेक्टर से मत डरियो, यह तनखैय्या हैं.

आंजनेय की सख्ती के कारण सपा नेतृत्व लगातार उनकी मुरादाबाद से तैनाती हटाने की मांग करता रहा. इसके बावजूद योगी सरकार के भरोसेमंद अफसर माने जाने वाले आंजनेय को अब तक 6 बार एक्सटेंशन दिया जाता रहा.

चार बार एक-एक साल और दो बार छह-छह महीने का एक्सटेंशन मिला. मार्च 2021 में उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया था. प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद केंद्र ने उनके 60 दिन के अवकाश को भी मंजूर कर लिया है.

अब देखना होगा कि छुट्टी पूरी होने के बाद वह सिक्किम लौटते हैं या सरकार फिर कोई रास्ता निकालती है. इस बारे में नियुक्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनकी छुट्टी मंजूर की गई है. इसके अलावा मुरादाबाद डीएम को ही कमिश्नर का चार्ज दे दिया गया है.

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