उत्तराखंड में IAS और PCS अधिकारियों के बंपर तबादले, देखिए लिस्ट
उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं.
Etv Bharat (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 9:43 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. जिसके तहत कई आईएएस और पीसीएस अफसरों को इधर उधर किया गया. जबकि, कई अधिकारियों से जिम्मेदारी हटाई और सौंपी गई है.
इन अधिकारियों के हुए तबादले-
|क्र० सं०
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान तैनाती
|Removed
|Added
|1.
|निधि यादव, IAS-2017
|अपर सचिव–कृषि एवं कृषक कल्याण, निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, देहरादून।
|निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, देहरादून।
|–
|2.
|अभिनव शाह, IAS-2019
|मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
|मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
|अपर सचिव–पर्यटन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून।
|3.
|दीपक सैनी, IAS-2020
|मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
|मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
|मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
|4.
|प्रवीण कुमार, IAS-2021
|अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
|अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
|मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
|5.
|अनामिका, IAS-2021
|बाह्यप्रतीक्षा
|–
|मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
|6.
|आशिमा गोयल, IAS-2022
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, ऊधमसिंह नगर।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, ऊधमसिंह नगर।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।
|7.
|दीपक रामचन्द सेठ, IAS-2022
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूड़की।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूड़की।
|मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
|8.
|राहुल आनन्द, IAS-2022
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, देहरादून।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, देहरादून।
|मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
|9.
|गौरी प्रभात, IAS-2023
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूड़की।
|10.
|दीक्षिता जोशी, IAS-2023
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, काशीपुर।
|11.
|जीवन सिंह नगान्याल, PCS
|अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
|अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
|आयुक्त, गन्ना–चीनी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
|क्र० सं०
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान तैनाती
|Removed
|Added
|12.
|त्रिलोक सिंह मलेरिया, PCS
|आयुक्त, गन्ना–चीनी, काशीपुर, प्रधान प्रबन्धक–शुगर मिल, किच्छा, ऊधमसिंहनगर।
|आयुक्त, गन्ना–चीनी, काशीपुर, प्रधान प्रबन्धक–शुगर मिल, किच्छा।
|अपर आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
|13.
|अभिषेक त्रिपाठी, PCS
|मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
|मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
|निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, देहरादून।
|14.
|रामजी शरण शर्मा, PCS
|मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
|मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
|अपर निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एजेन्सी (ITDA), देहरादून।
|15.
|तीर्थपाल सिंह, PCS
|अपर निदेशक–सूचना प्रौद्योगिकी एजेन्सी (ITDA), देहरादून, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि०।
|अपर निदेशक–सूचना प्रौद्योगिकी एजेन्सी (ITDA), देहरादून।
|–
|16.
|जय भारत सिंह, PCS
|मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
|मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
|अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
|17.
|श्याम सिंह राणा, PCS
|अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
|अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
|अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
|18.
|नारायण सिंह नबियाल, PCS
|अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
|अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
|अपर जिलाधिकारी, चमोली।
|19.
|विवेक प्रकाश, PCS
|अपर जिलाधिकारी, चमोली।
|अपर जिलाधिकारी, चमोली।
|अपर आयुक्त, गन्ना–चीनी, काशीपुर, प्रधान प्रबन्धक–चीनी मिल, किच्छा, ऊधमसिंहनगर।
|20.
|पंकज कुमार उपाध्याय, PCS
|अपर जिलाधिकारी (प्रशासन / नजूल), ऊधमसिंहनगर, सचिव–जिला विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर का अतिरिक्त प्रभार।
|अपर जिलाधिकारी (प्रशासन / नजूल), ऊधमसिंहनगर, सचिव–जिला विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर का अतिरिक्त प्रभार।
|अपर जिलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार।
|21.
|कौस्तुभ मिश्र, PCS
|अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०), ऊधमसिंहनगर, सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA), ऊधमसिंहनगर का अतिरिक्त प्रभार।
|अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०), ऊधमसिंहनगर।
|उप निदेशक–मण्डली परिषद, रुद्रपुर।
|22.
|स्मृता परमार, PCS
|अपर जिलाधिकारी–देहरादून, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / CALA, देहरादून।
|अपर जिलाधिकारी–देहरादून, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / CALA, देहरादून।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की।
|क्र० सं०
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान तैनाती
|Removed
|Added
|23.
|रविन्द्र सिंह बिष्ट, PCS
|नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
|अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।
|24.
|निर्मला बिष्ट, PCS
|उप निदेशक–मण्डी परिषद, रुद्रपुर, उप सचिव–मा० मुख्यमंत्री।
|उप निदेशक–मण्डी परिषद, रुद्रपुर, उप सचिव–मा० मुख्यमंत्री।
|अपर जिलाधिकारी (प्रशासन / नजूल) ऊधमसिंहनगर।
|25.
|जितेन्द्र कुमार, PCS
|अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार।
|अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार।
|अपर जिलाधिकारी, देहरादून, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / CALA, देहरादून।
|26.
|नुपूर वर्मा, PCS
|डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।
|डिप्टी कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर।
|27.
|कमलेश मेहता, PCS
|डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल।
|डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल।
|अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
|28.
|विनोद कुमार, PCS
|डिप्टी कलेक्टर, देहरादून।
|डिप्टी कलेक्टर, देहरादून।
|अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०) ऊधमसिंहनगर, सचिव–जिला विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर का अतिरिक्त प्रभार।
|29.
|परितोष वर्मा, PCS
|नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
|30.
|गोपाल राम बिनवाल, PCS
|नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की।
|नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की।
|उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार।