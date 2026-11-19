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हरियाणा में 20% IAS और 40% IPS अधिकारियों की कमी, फरवरी 2027 तक तीन और वरिष्ठ आईएएस होंगे सेवानिवृत

IPS officers shortage Haryana ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा की प्रशासनिक ढांचागत व्यवस्था धीमी रही है. इसकी गवाही हरियाणा कैडर के आंकड़े देते हैं. दरअसल, प्रदेश में हरियाणा कैडर के सेवारत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों से काफी कम है. नतीजतन एक-एक अधिकारी पर दो-तीन विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने के बजाय सेवानिवृत अधिकारियों से काम चला रही है. जबकि फरवरी 2027 तक और तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाएंगे. नतीजतन, प्रशासनिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश सरकार को जल्द रिक्त पद भरने होंगे. आइए जानते हैं कि प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या क्या है और कितने अधिकारी सेवारत हैं, साथ ही रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण भी जानेंगे.

आईएएस 20% और आईपीएस 40% कम: राज्य में हरियाणा कैडर के आईएएस के स्वीकृत पदों की संख्या 226 है. जबकि मौजूदा समय में 179 आईएएस अधिकारी ही सेवारत हैं, यानी कि आईएएस के 47 पद रिक्त हैं. प्रदेश के आईएएस के 20.80% पदों की कमी होने के चलते एक-एक अधिकारी पर दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी है. इसका सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन पर पड़ता है. इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति आईपीएस अधिकारियों की कमी होना है. हरियाणा में आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों संख्या 215 है. लेकिन प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था समेत अन्य यूनिट की जिम्मेदारी केवल 127 अधिकारियों के जिम्मे है. यहां भी आईपीएस अधिकारियों की 40.93% कमी से तस्वीर चिंताजनक है. नतीतजन, एक-एक अधिकारी कई-कई यूनिट/विंग की जिम्मेदारी संभाले हुए है. ऐसी व्यवस्था का सीधा असर प्रदेश के लोगों पर पड़ता है. जबकि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर एवं ऐतिहासिक सेवाएं देने का दावा करती है.

आईएएस अनुराग रस्तोगी (ETV Bharat) अगले तीन महीने में इनकी रिटायरमेंट: अगले तीन महीने में हरियाणा कैडर के और तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रिटायर होंगे. इनमें वरिष्ठ आईएएस अनुराग रस्तोगी, आईएएस सुधीर राजपाल और आईएएस डॉ. सुमिता मिश्रा हैं. तीनों अधिकारी करीब-करीब फरवरी 2027 तक रिटायर हो जाएंगे. इससे प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी ओर बढ़ जाएगी. नतीजतन राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरना पड़ेगा. क्योंकि मौजूदा समय में इन तीनों अधिकारियों पर मुख्य विभागों की जिम्मेदारी है. 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनका बढ़ाया गया सेवा काल भी 31 दिसंबर 2026 को पूरा हो जाएगा. वहीं, 1990 बैच के ही आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) के रूप में गृह, जेल, आपराधिक जांच (सीआईडी), न्याय प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव और वित्त और योजना विभागों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं. इनके अलावा 1990 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा के पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, चकबंदी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभागों की जिम्मेदारी है. इसके अतिरिक्त हरियाणा में जनगणना 2027 के लिए उन्हें नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है. गौर करने वाली बात है कि इनकी सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) भी 31 जनवरी 2027 को निर्धारित है. आईएएस सुधीर राजपाल (ETV Bharat) डेपुटेशन पर गए अधिकारियों के कैडर वापसी की मांग: गौरतलब है कि हरियाणा कैडर के कुछ आईएएस अधिकारी डेपुटेशन पर केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं. वहीं, हरियाणा में आईएएस अधिकारियों की कमी और रिटायरमेंट का सिलसिला जारी होने से राज्य सरकार को भी प्रशासनिक व्यवस्था के कमजोर पड़ जाने का अंदेशा है. नतीजतन, प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारियों की वापसी की मांग की गई है. हरियाणा सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को भेजने की मांग की है. इनमें वरिष्ठ आईएएस राकेश गुप्ता और वरिष्ठ आईएएस उमाशंकर के नाम भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि दोनों अधिकारियों की कैडर वापसी के बाद इन्हें प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. आईएएस डॉ. सुमिता मिश्रा (ETV Bharat)