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हिमाचल प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल, 8 IAS सहित 1 IFS अधिकारियों का हुआ तबादला, जानें किसे क्या मिला?

हिमाचल प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल ( FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 8 IAS और 1 IFS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. प्रदेश में बजट सत्र के दौरान अचानक हुए बदलाव ने नौकरशाही गलियारों में हलचल तेज कर दी है. इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए है. इन आदेशों के मुताबिक बंदोबस्त अधिकारी, कांगड़ा मंडल, धर्मशाला,संदीप कुमार, जिनके पास मंडल आयुक्त, कांगड़ा मंडल, धर्मशाला के पद का अतिरिक्त प्रभार है, उन्हें अब मंडलायुक्त कांगड़ा मंडल, धर्मशाला के पद पर नियुक्त दी गई है. वहीं, डायरेक्टर-कम-एक्स ऑफिसियो-विशेष सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) दुनी चंद राणा, जिनके पास निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सदस्य सचिव, हि.प्र. राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के पदों का अतिरिक्त प्रभार है, उन्हें प्रबंध निदेशक, HPMC के पद पर नई नियुक्त दी गई है. वे प्रबंध निदेशक, हि.प्र. एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रबंध निदेशक, हि.प्र. एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के पदों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. हिमाचल 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला (Order Copy) राम कुमार गौतम को मिली ये नई जिम्मेवारी हिमाचल सरकार ने निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग IAS राम कुमार गौतम को प्रबंध निदेशक, हि.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नई जिम्मेवारी दी है. वे इस पद पर हेमिस नेगी को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे. इसी तरह से बंदोबस्त अधिकारी, शिमला मंडल कुमुद सिंह की ट्रांसफर कर निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग लगाया गया है. प्रबंध निदेशक, HPMC विनय सिंह जो प्रबंध निदेशक, हि.प्र. एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रबंध निदेशक, हि.प्र. एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के पदों का भी अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं, उन्हें प्रबंध निदेशक, हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है. इसके अलावा आवासीय आयुक्त, पांगी (किल्लार), जिला चंबा मनीष कुमार को बंदोबस्त अधिकारी, शिमला मंडल के पद पर नई नियुक्ति मिली है.