IAS अनामिका सिंह ने 13 साल पहले लिया रिटायरमेंट का फैसला; केंद्र में डेपुटेशन पर जाना चाहती थीं

2004 बैच की वरिष्ठ आईएएस IAS अनामिका का VRS आवेदन स्वीकृति के लिए विचाराधीन.

IAS अनामिका सिंह का फाइल फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 8, 2025

December 8, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर की 2004 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनामिका सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया है. अभी उनकी उम्र करीब 47 वर्ष है और सामान्य सेवानिवृत्ति 2038 में होनी थी. यानी उनके सेवा के पूरे 13 साल अभी बाकी हैं. प्रशासनिक हलकों में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है.

अनामिका सिंह मूल रूप से फतेहपुर जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. वे चित्रकूट और उन्नाव की जिलाधिकारी रह चुकी हैं. हाल ही में उन्हें बरेली मंडल का कमिश्नर बनाए जाने का आदेश हुआ था, लेकिन बाद में यह आदेश बदल दिया गया.

वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कमिश्नर के पद पर तैनात हैं. अपने 20 साल के करियर में अनामिका सिंह ने जिला प्रशासन से लेकर नीति आयोग जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान तक में अपनी सेवाएं दी हैं.

ब्यूरोक्रेसी के जानकारों का कहना है कि केंद्र में डेपुटेशन न मिल पाने की कई वजह हो सकती हैं. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कैडर में अधिकारियों की संख्या ज्यादा होने के कारण केंद्र में सीटें सीमित हो जाती हैं और NOC मिलना मुश्किल हो जाता है. फिलहाल अनामिका सिंह का VRS आवेदन स्वीकृति के लिए विचाराधीन है.

संपादक की पसंद

