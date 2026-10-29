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मेरठ मंडल के अपर आयुक्त का तबादला, IAS अमित कुमार मुजफ्फरनगर के सीडीओ बने

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : शासन स्तर पर गुरुवार को एकल स्थानांतरण के तहत मेरठ मंडल के अपर आयुक्त पद पर तैनात आईएएस अमित कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है. शासन की तरफ से उन्हें मुजफ्फरनगर का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है. प्रदेश में इससे पहले भी शासन स्तर पर कई चरणों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से जौनपुर के रहने वाले अमित कुमार 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. सेवा में उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए 30 जून 2026 को उन्हें पीसीएस से पदोन्नत (प्रमोट) करके आईएएस कैडर दिया गया, जिसमें उन्हें 2022 का बैच अलॉट हुआ है. 6 मार्च 2024 को मेरठ मंडल में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे. मेरठ मंडल में लगभग ढाई साल के अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न प्रशासनिक व विकास कार्यों की निगरानी और व्यवस्था संभालने में काफी सक्रिय रहे.