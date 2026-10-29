मेरठ मंडल के अपर आयुक्त का तबादला, IAS अमित कुमार मुजफ्फरनगर के सीडीओ बने
6 मार्च 2024 को मेरठ मंडल में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:05 PM IST
लखनऊ : शासन स्तर पर गुरुवार को एकल स्थानांतरण के तहत मेरठ मंडल के अपर आयुक्त पद पर तैनात आईएएस अमित कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है. शासन की तरफ से उन्हें मुजफ्फरनगर का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है. प्रदेश में इससे पहले भी शासन स्तर पर कई चरणों में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से जौनपुर के रहने वाले अमित कुमार 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं. सेवा में उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए 30 जून 2026 को उन्हें पीसीएस से पदोन्नत (प्रमोट) करके आईएएस कैडर दिया गया, जिसमें उन्हें 2022 का बैच अलॉट हुआ है. 6 मार्च 2024 को मेरठ मंडल में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे. मेरठ मंडल में लगभग ढाई साल के अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न प्रशासनिक व विकास कार्यों की निगरानी और व्यवस्था संभालने में काफी सक्रिय रहे.
बता दें कि 14 अक्टूबर को हुए प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए स्थानान्तरण कर दिया है. इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग सहित आगरा मंडल और कई जिलों के प्रशासनिक पद शामिल हैं.
शासन स्तर पर जारी आदेश के मुताबिक, धीरेंद्र सिंह सचान, विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निदेशक, पंचायती राज के पद पर तैनात किया गया था. इसी तरह आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल को विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया गया था. मुजफ्फरनगर के मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण को आजमगढ़ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया था.
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