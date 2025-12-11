ETV Bharat / state

यूपी में 2 IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, अखण्ड प्रताप सिंह बने इस विभाग के CEO

आईएएस दीपा रंजन को मिला अतिरिक्त प्रभार, नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश

आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी.
आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:16 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने गुरुवार को कार्यक्षेत्र में बदलाव का आदेश जारी किया है.

नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है. सिंह इससे पूर्व विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. वहीं, आईएएस दीपा रंजन को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

संपादक की पसंद

