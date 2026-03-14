ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हुए IAS अभिषेक प्रकाश बहाल, जांच जारी रहेगी

IAS अभिषेक प्रकाश बहाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में निलंबित किए गए उत्तर प्रदेश कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सरकार ने बहाल कर दिया है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. फिलहाल उन्हें किसी विशिष्ट पद पर तैनाती नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति अनुभाग-5 द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है. करियर में महत्वपूर्ण भूमिकाएं: अभिषेक प्रकाश ने अपने करियर के दौरान लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़ और हमीरपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में जिलाधिकारी के रूप में सेवाएं दी हैं. वे मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तीनों सरकारों में प्रमुख पदों पर तैनात रहे और कई बार 'टॉप परफॉर्मर' के रूप में चर्चित हुए. उनकी सबसे प्रमुख भूमिका 'इन्वेस्ट यूपी' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव के रूप में रही थी. इस दौरान उन्होंने राज्य में निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को गति प्रदान की है. विशेष सचिव विजय कुमार का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)