हाईकोर्ट को गुमराह करने से जुड़े मामले में आईएएस अभिषेक जैन तलब, अदालत ने मांगा स्पष्टीकरण

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत को गुमराह करने से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन को तलब किया है. मामला उस समय का है, जब अभिषेक जैन लोक निर्माण विभाग के सचिव पद पर थे. हाईकोर्ट ने अभिषेक जैन को तलब कर उनसे अदालत को गुमराह करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि, नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए इस साल 4 जून को पारित परंतु 25 जुलाई को हस्ताक्षरित आदेश को कैसे कायम रखा जा सकता है?

अदालत ने अभिषेक जैन को विस्तार से यह जानकारी देने को कहा है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों की तरफ से दिए गए ड्राफ्ट के आधार पर अर्ध न्यायिक आदेश पारित करने और उस पर साइन करने को कैसे सही ठहरा सकते हैं? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका और रिट याचिका की संयुक्त सुनवाई के बाद जारी किए हैं.

उल्लेखनीय है कि, नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के एक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की थी. उस सुनवाई के बाद एकल पीठ ने पाया था कि, पुनरीक्षण याचिका में पारित विवादित आदेश में दिखाई गई फैसले की तारीख 04 जून 2025 है, जबकि उस पर उपरोक्त अधिकारी के हस्ताक्षर की तारीख 25 जुलाई 2025 है. एकल पीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को खंगालने पर पाया कि 21 जुलाई 2025 को जनहित याचिका में खंडपीठ के सामने यह गलत बयान दिया गया कि याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका पर 21 जुलाई 2025 को फैसला हो गया था.

अब अदालत का कहना है कि, यह सब पहली नजर में ये दिखाता है कि उपरोक्त अधिकारी ने यह विवादित आदेश नहीं लिखा था, बल्कि इसे सबसे पहले संबंधित ऑफिस के क्लर्क लेवल के अधिकारी ने तैयार किया था. एकल पीठ का मानना था रिकॉर्ड से एक बात साफ हो गई कि उपरोक्त अधिकारी ने 21 जुलाई 2025 को मामले पर फैसला किया ही नहीं और खंडपीठ को बताया गया कि 21 जुलाई को मामले का निपटारा कर दिया गया था.

एकल पीठ ने आदेश जारी कर कहा था कि, इन खास हालात में यह न्याय के हित में होगा कि ये सभी बातें जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली प्रिंसिपल डिवीजन बेंच के ध्यान में लाई जाएं, ताकि अदालत को गुमराह करने वाले संबंधित ऑफिसर के खिलाफ सही एक्शन लिया जा सके. हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया था कि रिट याचिका को प्रिंसिपल डिवीजन बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए. पुनरीक्षण अथॉरिटी का रिकॉर्ड भी एक सीलबंद लिफाफे में प्रिंसिपल डिवीजन बेंच के सामने रखने के आदेश दिए गए थे. फिलहाल, अब इस मामले में आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन मुसीबत में फंस सकते हैं.