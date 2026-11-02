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IANCON 2026: जयपुर में देश भर के न्यूरोलॉजिस्ट्स जुटे, आधुनिक इलाज और जीन थेरेपी पर हुआ मंथन

कॉन्फ्रेंस में आई महिला प्रतिभागी को प्रमाण पत्र देते आयोजक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) की 33वीं वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस IANCON 2026 के पांच दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश के अलग-अलग राज्यों से आए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया. कॉन्फ्रेंस में आनुवंशिक बीमारियों के आधुनिक उपचार पर भी विस्तार से चर्चा हुई.