IANCON 2026: जयपुर में देश भर के न्यूरोलॉजिस्ट्स जुटे, आधुनिक इलाज और जीन थेरेपी पर हुआ मंथन
कॉन्फ्रेंस में आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि लकवे के शुरुआती चार घंटों में मरीज को बेहतर उपचार कैसे उपलब्ध कराया जाए.
Published : November 2, 2026 at 11:20 AM IST
जयपुर: इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी (IAN) की 33वीं वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस IANCON 2026 के पांच दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश के अलग-अलग राज्यों से आए मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया. कॉन्फ्रेंस में आनुवंशिक बीमारियों के आधुनिक उपचार पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
आयोजक सचिव डॉ. भावना शर्मा ने बताया कि जीन थेरेपी के माध्यम से बीमारी के मूल आनुवंशिक कारण को ठीक करने की दिशा में अनुसंधान आगे बढ़ रहा है. कुछ बीमारियों में शरीर में कमी वाले एंजाइम की पूर्ति, जीन में बदलाव या जीन स्थानांतरण जैसी तकनीकों पर काम किया जा रहा है. इसके अलावा स्टेम सेल प्रत्यारोपण और यकृत प्रत्यारोपण भी चुनिंदा आनुवंशिक बीमारियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
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डॉ. भावना शर्मा ने बताया कि अंतिम दिन कॉन्फ्रेंस में कुल 3100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया. देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों से भी न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ, चिकित्सक और शोधकर्ता जयपुर पहुंचे. पांच दिन में 46 सत्रों में वैज्ञानिक चर्चाओं, व्याख्यानों और व्यावहारिक प्रशिक्षण के जरिए न्यूरोलॉजी के आधुनिक उपचार और तकनीकों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.
चिकित्सा का भविष्य AI पर निर्भर नहीं: डॉ. शर्मा ने कहा कि चिकित्सा का भविष्य केवल मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर निर्भर नहीं होगा. सही वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, समय पर उपचार और मरीज के प्रति मानवीय संवेदना ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की असली बुनियाद रहेगी. इंटरनेट या एआई पर बीमारी के लक्षण बताकर खुद बीमारी का निदान करना और उपचार शुरू कर देना खतरनाक हो सकता है. एआई उतनी ही सटीक जानकारी दे सकता है, जितनी सही और पूरी जानकारी उसे उपलब्ध कराई जाती है. यदि मरीज अपनी बीमारी के लक्षण अधूरे बताता है या गलत जानकारी देता है तो एआई का जवाब भी गलत दिशा में ले जा सकता है. इतना ही नहीं, किसी नई बीमारी के बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर एआई उसकी सही पहचान करने में सक्षम नहीं हो सकता.
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मानवीय संवेदना भी जरूरी: कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यावहारिक चिकित्सकीय ज्ञान और मानवीय संवेदनाओं के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए. इस पर चर्चा हुई. विशेषज्ञों का मानना था कि तकनीक डॉक्टरों की कार्यक्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन मरीज की स्थिति को समझना, उसके प्रति संवेदनशील होना और सही चिकित्सकीय निर्णय लेना डॉक्टर की मूल जिम्मेदारी रहेगी.
लकवे के शुरुआती 4 घंटे उपचार महत्वपूर्ण: इस दौरान कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें लकवे के शुरुआती चार घंटों में मरीज को बेहतर उपचार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसका व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया. विशेषज्ञों ने बताया कि स्ट्रोक में समय पर पहचान और उपचार मरीज की जान बचाने तथा स्थायी दिव्यांगता का खतरा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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