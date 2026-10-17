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वाराणसी के नमो घाट पर दिखेगा वायुसेना का शौर्य: सूर्यकिरण टीम Hawk Mk 132 विमानों से दिखाएगी हैरतअंगेज करतब

वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ का भव्य जश्न. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (SKAT) भारतीय वायु सेना प्रदर्शन 2026 के अंतर्गत वाराणसी के ऐतिहासिक नमो घाट पर अपने नौ विमानों के साथ एक बेहद शानदार एरोबैटिक प्रदर्शन करने जा रही है. यह भव्य कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के पावन अवसर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है.

इस रोमांचक प्रदर्शन के माध्यम से वाराणसी और आसपास के लोगों को भारतीय वायु सेना की उच्च स्तरीय सटीकता, अनुशासन और पेशेवर दक्षता को करीब से देखने का सुनहरा अवसर मिलेगा. इसके साथ ही यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा में भारतीय वायु सेना की गौरवशाली परंपरा और अदम्य साहस का उत्सव भी सिद्ध होगा.

सूर्यकिरण टीम के 5 जांबाज अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं. (Video Credit: ETV Bharat) हॉक विमानों के साथ हवा में दिखेंगे हैरतअंगेज करतब: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से लाइसेंस के तहत निर्मित शक्तिशाली Hawk Mk 132 विमानों के साथ यह जांबाज टीम आसमान में कई रोमांचक एरोबैटिक करतब प्रस्तुत करेगी. इन कठिन करतबों में लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और विश्व प्रसिद्ध DNA मैन्युवर विशेष रूप से शामिल रहेंगे. ये सभी हवाई करतब हमारे पायलटों के बेहतरीन आपसी तालमेल, विमानों पर उनकी बेमिसाल पकड़ और सटीक समन्वय को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे. नौ विमानों की एक साथ और एक ही लय में उड़ान के साथ उनके पीछे से निकलती केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुएं की लकीरें वाराणसी के पूरे आसमान को तिरंगे के रंगों से सरोबार कर देंगी. भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण टीम का वाराणसी में दिखेगा शानदार एरोबैटिक शो (Photo Credit: ETV Bharat)