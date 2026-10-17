वाराणसी के नमो घाट पर दिखेगा वायुसेना का शौर्य: सूर्यकिरण टीम Hawk Mk 132 विमानों से दिखाएगी हैरतअंगेज करतब
वाराणसी के नमो घाट पर भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम 9 हॉक विमानों के साथ शानदार एयर शो करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:57 PM IST
वाराणसी: भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (SKAT) भारतीय वायु सेना प्रदर्शन 2026 के अंतर्गत वाराणसी के ऐतिहासिक नमो घाट पर अपने नौ विमानों के साथ एक बेहद शानदार एरोबैटिक प्रदर्शन करने जा रही है. यह भव्य कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के पावन अवसर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है.
इस रोमांचक प्रदर्शन के माध्यम से वाराणसी और आसपास के लोगों को भारतीय वायु सेना की उच्च स्तरीय सटीकता, अनुशासन और पेशेवर दक्षता को करीब से देखने का सुनहरा अवसर मिलेगा. इसके साथ ही यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा में भारतीय वायु सेना की गौरवशाली परंपरा और अदम्य साहस का उत्सव भी सिद्ध होगा.
हॉक विमानों के साथ हवा में दिखेंगे हैरतअंगेज करतब: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से लाइसेंस के तहत निर्मित शक्तिशाली Hawk Mk 132 विमानों के साथ यह जांबाज टीम आसमान में कई रोमांचक एरोबैटिक करतब प्रस्तुत करेगी. इन कठिन करतबों में लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और विश्व प्रसिद्ध DNA मैन्युवर विशेष रूप से शामिल रहेंगे. ये सभी हवाई करतब हमारे पायलटों के बेहतरीन आपसी तालमेल, विमानों पर उनकी बेमिसाल पकड़ और सटीक समन्वय को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे. नौ विमानों की एक साथ और एक ही लय में उड़ान के साथ उनके पीछे से निकलती केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुएं की लकीरें वाराणसी के पूरे आसमान को तिरंगे के रंगों से सरोबार कर देंगी.
सूर्यकिरण टीम का स्वर्णिम इतिहास और अंतरराष्ट्रीय पहचान: 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई भारतीय वायु सेना वर्ष 2026 में देश की सेवा के अपने 94 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर रही है. इन ऐतिहासिक वर्षों में भारतीय वायु सेना ने दुनिया के सामने एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली एयरोस्पेस शक्ति के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वहीं 1996 में गठित हुई सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम को देश-विदेश के विभिन्न एयर शो में भारत और वायु सेना का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल है. अब तक 850 से भी अधिक सफल हवाई प्रदर्शन कर चुकी यह टीम सही मायनों में “भारतीय वायु सेना की ब्रांड एंबेसडर” के रूप में जानी जाती है.
यूपी के 5 वीर अधिकारियों का अपने गृह राज्य में प्रदर्शन: सूर्यकिरण टीम का प्रत्येक एयर शो लंबे कठिन प्रशिक्षण, विस्तृत योजना और पायलटों व उनकी सपोर्ट टीम के बीच अटूट विश्वास का प्रत्यक्ष परिणाम होता है. इस बार के आयोजन से उत्तर प्रदेश का एक बेहद खास और व्यक्तिगत जुड़ाव भी देखने को मिल रहा है. सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम के पांच शूरवीर अधिकारी खुद उत्तर प्रदेश की माटी से ही ताल्लुक रखते हैं. अपने ही गृह राज्य में भारतीय वायु सेना के इस विशाल प्रदर्शन के तहत हवाई करतब दिखाना इन अधिकारियों के लिए बेहद गर्व और सम्मान का क्षण है, जो देश की जनता के साथ वायुसेना के मजबूत रिश्तों को भी दर्शाता है.
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