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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: एयरफोर्स की सारंग टीम सेंध लेक पर दिखाएगी आसमानी करतब, पायलट ने कहा- खूबसूरत वेन्यू

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 साल पूरे होने पर 1 से 3 नवंबर तक राज्य उत्सव का आयोजन होगा. राज्य उत्सव में इस बार एयरफोर्स की सारंग टीम अपना करतब नवा रायपुर के सेंध लेक पर दिखाएगी. सारंग टीम रायपुर पहुंच चुकी है. शुक्रवार को रायपुर शहर में सारंग टीम ने प्रदर्शन किया है. 1 और 2 नवंबर को मुख्य आयोजन सारंग टीम के द्वारा सेंध लेक पर आयोजित होगा.

सेंध लेक पर सारंग टीम के द्वारा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अलग-अलग करतब पांच हेलीकॉप्टर के जरिए दिखाए जाएंगे. इसकी तैयारी सारंग टीम के पायलट्स ने पूरी कर ली है. सारंग टीम के द्वारा आयोजित होने वाले प्रदर्शन के दौरान इसकी कमेंट्री तीन भाषाओं में होगी. तीन भाषाओं में कमेंट्री करने वाले एनसीसी कैडेट्स रायपुर के हैं.

नंदकुमार बाला ने कहा कि V-17 जो हेलीकॉप्टर है जो इंडियन एयरफोर्स मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है. इसे फॉरेस्ट फायर जैसी समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता है. उसका जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो हम थोड़ा सा उसको दर्शाएंगे. सेंध लेक के ऊपर पहले तो हम रायपुरवासियों को इंडियन एयर फोर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे. हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हम यह भी चाहते हैं इस एरियल डिस्प्ले के थ्रू यहां के यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं वो डिफेंस को अपना एक करियर ऑप्शन भी बना पाए.

एयर कमांडो ने बताया कि 1 और 2 नवंबर को एरियल डिस्प्ले जो हम करने वाले हैं इसे प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के कमांडिंग ऑफिसर और टीम मेंबर्स डिस्प्ले करेंगे. इसके अलावा एक प्रसिद्ध हमारा स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा वह भी यहां पर अपना प्रदर्शन करेगा. वे पैराशूट के माध्यम से सेंध लेक पर छलांग मारेंगे.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पहल की वजह से भारतीय वायु सेना को गर्व है कि वो एक इस छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2026 का एक हिस्सा बन पाएं हैं. - एयर कमांडो नंदकुमार बाला

ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार ने बताया कि मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं. उसी के नाते इस टीम का टीम लीडर भी हूं. सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मुझे और मेरी पूरी टीम को इस बात की बेहद खुशी है, इस बात का गर्व है कि सारंग डिस्प्ले टीम छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2026 हिस्सा बनेगी.

मैं आपको सारंग डिस्प्ले टीम के बारे में एक झलक दे देता हूं. जो सारंग डिस्प्ले टीम है वह इंडियन एयर फोर्स की एक हेलीकॉप्टर एयरोबेटिक टीम है. ये एक बहुत ही यूनिक टीम है. क्योंकि ये एयरोबेटिक टीम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है.- ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार

टीम के बारे में जानिए?

ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार ने बताया कि एयरोबैटिक डिस्प्ले करने के लिए पूरी दुनिया भर में शायद एक और ऐसी ही टीम है. हमें बेहद खुशी है कि इस टीम को रायपुर और आसपास के जिले के लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे. मेरे साथ मेरे दो टीम मेंबर भी हैं. जिसने आज भी प्रेक्टिस किया है. 1 और 2 नवंबर को हम फाइनल प्रेजेंट करेंगे. राज्य उत्सव का एक हिस्सा बनने के साथ-साथ हमारा यह भी उद्देश्य होगा कि जितने भी लोग देखने आएंगे उनमें देश के प्रति जोश की भावना भरे.

देश सेवा का मौका

खासकर की हमारी जो युवा पीढ़ी है जो बच्चे हैं वो देखने आए. इंडियन एयर फोर्स के जहाज को करीब से देख सकते हैं. हमसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले. डिफेंस फोर्स को करियर ऑप्शन चुनने का एक विकल्प रखें. केवल उनको एक जॉब नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल और देश को सेवा करने का मौका मिल जाएगा.

पायटल अंकिता ने कहा- खूबसूरत वेन्यू

पायलट अंकिता ने कहा कि हमारी जो डिस्प्ले प्रोफाइल होती है. उसको डिस्प्ले करने के पहले ग्राउंड पर और हवा में काफी प्रेक्टिस की जाती है. सेफ्टी और प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो ब्रीफ प्रोफाइल है. वह 15 मिनट का है. आप फर्स्ट और सेकंड दोनों दिन देखेंगे. हमारा वेन्यू बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है. सुंदर वेन्यू के साथ-साथ हमारा डिस्प्ले लाइव कमेंट्री चलेगी. जब सभी चीज एक साथ होगी तो आप इसका इंजॉय करेंगे.