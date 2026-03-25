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Rajasthan Intelligence : ISI के जासूसी नेटवर्क पर पैनी नजर, सीमावर्ती इलाकों के साथ असम-दिल्ली से पकड़े जासूस

हनीट्रैप में फंसकर और रुपए के लालच में पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी जा रही थी गोपनीय जानकारियां.

Action on Pak Spy
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सुमित कुमार (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 1:00 PM IST

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जयपुर: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ राजस्थान इंटेलिजेंस की कार्रवाई जारी है. ताजा मामला असम के डिब्रूगढ़ स्थित छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) सुमित कुमार की गिरफ्तारी का है. आरोपी 2 अप्रैल तक राजस्थान इंटेलिजेंस के रिमांड पर है. अब एक टीम आरोपी को लेकर असम गई है, जहां उन दस्तावेजों की तस्दीक और जांच की जाएगी. जिनसे जुड़ी जानकारी आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर को पहुंचाई थी.

राजस्थान इंटेलिजेंस के एडीजी प्रफुल्ल कुमार का कहना है कि 23 मार्च को गिरफ्तार सुमित कुमार 2 अप्रैल तक रिमांड पर है. अब उससे अग्रिम पूछताछ और मौका तस्दीक करवाई जा रही है. उसके मोबाइल में मिले संदिग्ध चैट के आधार पर जांच के साथ ही आरोपी के बैंक अकाउंट का भी विश्लेषण किया जा रहा है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने लड़ाकू विमानों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी भी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी.

पिछले साल पकड़े गए जासूसी के आठ आरोपी : यह पहला मामला नहीं है, जब राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े जासूस को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इंटेलिजेंस ने पिछले साल भी आठ जासूस पकड़े थे, जो अलग-अलग इलाकों से गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहे थे. इनमें नौसेना भवन, दिल्ली में कार्यरत एक यूडीसी और पोकरण स्थित फिल्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनजर भी शामिल है. वहीं, जैसलमेर रोजगार कार्यालय में कार्यरत एक शख्स को और महाजन रेलवे स्टेशन का कर्मचारी भी पकड़ा गया था.

पढ़ें : राजस्थान इंटेलिजेंस ने असम के एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा जासूस, पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी विमान-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

झबराराम की गिरफ्तारी के बाद सुमित राडार पर : राजस्थान इंटेलिजेंस ने कुछ समय पहले झबराराम नाम के एक व्यक्ति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस मामले की जांच के दौरान सामने आया कि कुछ और बैंक खातों में भी संदिग्ध लोगों के जरिए रकम पहुंच रही है. इस आधार पर सुमित कुमार राडार पर आया. वह मूल रूप से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है और छबुआ एयरफोर्स स्टेशन (असम) में एमटीएस के रूप में कार्यरत रहा. जांच में सामने आया है कि वह फोटो और वॉइसमेल के रूप में जानकारी भेज रहा था.

रेलवे स्टेशन का कर्मचारी चढ़ा हत्थे : राजस्थान इंटेलिजेंस ने पिछले साल 4 मार्च को बीकानेर जिले के महाजन रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया. उसे आईएसआई की महिला एजेंट ने हनीट्रैप में फंसाया था. वह गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेज रहा था. वह महाजन स्टेशन से सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा करता था. इसके बदले उसे रुपए भी मिले थे.

पाकिस्तान में ली ट्रैनिंग, जासूस गिरफ्तार : राजस्थान इंटेलिजेंस ने 1 मई को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में जीरो आरडी निवासी पठान खान को गिरफ्तार किया. वह 2013 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुका. इसके बाद भी वह वहां जाकर खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स से मिला वह सामरिक महत्व की कई गोपनीय जानकारी साझा करता था.

पढ़ें : IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

रोजगार कार्यालय का AAO कर रहा था जासूसी : 3 जून को सीआईडी इंटेलिजेंस ने जैसलमेर रोजगार कार्यालय के AAO शकूर खान को गिरफ्तार किया. उसके तीन मोबाइल में गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने के सबूत मिले. उसे एजेंसी ने 29 मई को हिरासत में लिया था. वह कई बार पाकिस्तान भी गया और दिल्ली में पकिस्तानी दूतावास के कुछ अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में रहा. अपनी पहचान के कई लोगों को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया.

नौसेना भवन का यूडीसी गिरफ्तार : सीआईडी इंटेलिजेंस ने 25 जून को नौसेना भवन के यूडीसी विशाल यादव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. वह पाकिस्तान की महिला हैंडलर्स के संपर्क में था. महिला हैंडलर प्रिया शर्मा के छद्म नाम से उसके संपर्क में थी, जो उसे रुपए का लालच देकर गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए उकसा रही थी. उसके द्वारा क्रिप्टो और बैंक खाते में रकम लेने की जांच में पुष्टि हुई.

डीआरडीओ गेस्ट हॉउस का मैनेजर पकड़ा : 12 अगस्त को सीआईडी इंटेलिजेंस ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हॉउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. वह 2018 से गेस्ट हॉउस में संविदा पर नौकरी कर रहा था. आरोपी सेना के अधिकारियों और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को मुहैया करवा रहा था.

सेना के मूवमेंट की जानकारी देने वाला पकड़ा : 25 सितंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने बासनपीर (जैसलमेर) निवासी हनीफ खान को गिरफ्तार किया. वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स के संपर्क में था. सीमावर्ती गांव का बाशिंदा होने के कारण उसका कई इलाकों में आना-जाना होता. इस दौरान वह सेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाकर भेजता रहा. ऑपेरशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को जानकारी पहुंचाई.

हनीट्रैप में फंसाकर बनाया जासूस : 10 अक्टूबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने अलवर के मंगत सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. वह दो साल से आईएसआई के एजेंट्स को गोपनीय व सामरिक महत्व की जानकारी साझा कर रहा था. उसे हनीट्रैप में फंसाया गया और सूचनाओं के बदले रुपए दिए गए. उसने ऑपेरशन सिंदूर से पहले और बाद में पाकिस्तान की महिला एजेंट्स को सूचनाएं पहुंचाई.

तीन राज्यों से भेजी जानकारी : 1 दिसंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने श्रीगंगानगर के साधुवाली में सेना के इलाके से प्रकाश उर्फ बादल को गिरफ्तार किया. वह राजस्थान के साथ ही पंजाब और गुजरात से भी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहा था. उसने पाकिस्तानी एजेंट्स को भारतीय सिम के नंबर और वाट्सअप चालू करने के लिए ओटीपी भी बताए.

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