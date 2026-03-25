ETV Bharat / state

Rajasthan Intelligence : ISI के जासूसी नेटवर्क पर पैनी नजर, सीमावर्ती इलाकों के साथ असम-दिल्ली से पकड़े जासूस

जयपुर: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ राजस्थान इंटेलिजेंस की कार्रवाई जारी है. ताजा मामला असम के डिब्रूगढ़ स्थित छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) सुमित कुमार की गिरफ्तारी का है. आरोपी 2 अप्रैल तक राजस्थान इंटेलिजेंस के रिमांड पर है. अब एक टीम आरोपी को लेकर असम गई है, जहां उन दस्तावेजों की तस्दीक और जांच की जाएगी. जिनसे जुड़ी जानकारी आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर को पहुंचाई थी.

राजस्थान इंटेलिजेंस के एडीजी प्रफुल्ल कुमार का कहना है कि 23 मार्च को गिरफ्तार सुमित कुमार 2 अप्रैल तक रिमांड पर है. अब उससे अग्रिम पूछताछ और मौका तस्दीक करवाई जा रही है. उसके मोबाइल में मिले संदिग्ध चैट के आधार पर जांच के साथ ही आरोपी के बैंक अकाउंट का भी विश्लेषण किया जा रहा है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने लड़ाकू विमानों और मिसाइल सिस्टम की जानकारी भी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी.

पिछले साल पकड़े गए जासूसी के आठ आरोपी : यह पहला मामला नहीं है, जब राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े जासूस को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इंटेलिजेंस ने पिछले साल भी आठ जासूस पकड़े थे, जो अलग-अलग इलाकों से गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहे थे. इनमें नौसेना भवन, दिल्ली में कार्यरत एक यूडीसी और पोकरण स्थित फिल्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हाउस का मैनजर भी शामिल है. वहीं, जैसलमेर रोजगार कार्यालय में कार्यरत एक शख्स को और महाजन रेलवे स्टेशन का कर्मचारी भी पकड़ा गया था.

पढ़ें : राजस्थान इंटेलिजेंस ने असम के एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा जासूस, पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी विमान-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

झबराराम की गिरफ्तारी के बाद सुमित राडार पर : राजस्थान इंटेलिजेंस ने कुछ समय पहले झबराराम नाम के एक व्यक्ति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस मामले की जांच के दौरान सामने आया कि कुछ और बैंक खातों में भी संदिग्ध लोगों के जरिए रकम पहुंच रही है. इस आधार पर सुमित कुमार राडार पर आया. वह मूल रूप से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है और छबुआ एयरफोर्स स्टेशन (असम) में एमटीएस के रूप में कार्यरत रहा. जांच में सामने आया है कि वह फोटो और वॉइसमेल के रूप में जानकारी भेज रहा था.

रेलवे स्टेशन का कर्मचारी चढ़ा हत्थे : राजस्थान इंटेलिजेंस ने पिछले साल 4 मार्च को बीकानेर जिले के महाजन रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया. उसे आईएसआई की महिला एजेंट ने हनीट्रैप में फंसाया था. वह गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेज रहा था. वह महाजन स्टेशन से सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर के साथ साझा करता था. इसके बदले उसे रुपए भी मिले थे.

पाकिस्तान में ली ट्रैनिंग, जासूस गिरफ्तार : राजस्थान इंटेलिजेंस ने 1 मई को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में जीरो आरडी निवासी पठान खान को गिरफ्तार किया. वह 2013 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुका. इसके बाद भी वह वहां जाकर खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स से मिला वह सामरिक महत्व की कई गोपनीय जानकारी साझा करता था.