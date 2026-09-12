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पोकरण में 14 सितंबर से गरजेगा ड्रोन का 'दम', ड्रोनाथॉन 2026 में दिखेगी स्वदेशी तकनीक की ताकत

'ड्रोनाथॉन-2026' को भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है.

ड्रोनाथॉन 2026
ड्रोनाथॉन 2026 (फोटो सोर्स : Indian Air Force)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 11:18 AM IST

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जैसलमेर : जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 से 16 सितंबर 2026 तक 'ड्रोनाथॉन-2026' का आयोजन होने जा रहा है. भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश के रक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े भारतीय उद्योगों को अपनी अत्याधुनिक ड्रोन और ड्रोन-रोधी तकनीकों को विकसित करने, उनका परीक्षण करने और प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. आयोजन के लिए अब महज दो दिन शेष हैं और पोकरण रेंज एक बार फिर देश की अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के परीक्षण का केंद्र बनने जा रही है.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम : 'ड्रोनाथॉन-2026' को भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है. भारतीय वायुसेना का उद्देश्य देश में विकसित तकनीकों को बढ़ावा देना और रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना है. ड्रोन तकनीक आज आधुनिक युद्ध प्रणाली का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऐसे में स्वदेशी ड्रोन, निगरानी प्रणालियों और ड्रोन-रोधी तकनीकों का विकास देश की सामरिक क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

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ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक का होगा प्रदर्शन : आयोजन में भारतीय उद्योगों की ओर से विकसित अत्याधुनिक मानवरहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोन और उन्हें रोकने वाली काउंटर-ड्रोन प्रणालियों पर विशेष फोकस रहेगा. ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, लक्ष्य की पहचान और विभिन्न सैन्य अभियानों में तेजी से बढ़ रहा है. दूसरी ओर दुश्मन के ड्रोन की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना भी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन चुका है. ऐसे में ड्रोनाथॉन में दोनों तरह की तकनीकों की क्षमता और उपयोगिता को परखा जाएगा.

पोकरण रेंज क्यों बनी परीक्षण का केंद्र : जैसलमेर की पोकरण रेंज सैन्य परीक्षणों के लिए देश के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है. विशाल रेगिस्तानी भू-भाग, नियंत्रित परीक्षण क्षेत्र और सैन्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां इसे अत्याधुनिक प्रणालियों के परीक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती हैं. ड्रोनाथॉन-2026 के लिए भी इसी क्षेत्र का चयन किया गया है, जहां विभिन्न स्वदेशी प्रणालियों को वास्तविक परिस्थितियों के करीब परखा जा सकेगा.

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भारतीय उद्योग को मिलेगा अपनी क्षमता दिखाने का मंच : ड्रोनाथॉन केवल तकनीकी प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय रक्षा उद्योग, तकनीकी कंपनियों और संबंधित संस्थानों के लिए अपनी क्षमताएं सामने रखने का मंच भी बनेगा. इसके जरिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों को अपनी प्रणालियों को सैन्य जरूरतों के अनुरूप परखने और उनमें आवश्यक सुधार करने का अवसर मिल सकता है. इससे रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

भविष्य के युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका : दुनिया भर में बदलते युद्ध परिदृश्य ने ड्रोन की उपयोगिता को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है. कम लागत में निगरानी से लेकर लक्षित कार्रवाई तक ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इसी के साथ ड्रोन के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रणाली विकसित करना भी आवश्यक हो गया है. ऐसे समय में जैसलमेर के पोकरण में होने वाला ड्रोनाथॉन-2026 भारत की भविष्य की सैन्य जरूरतों के लिए स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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DRONATHON 2026 IN JAISALMER
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