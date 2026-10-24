ब्रेस्ट कैंसर में नहीं गंवाना पड़ेगा स्तन, क्या है ओंकोप्लास्टिक सर्जरी! जिस पर जबलपुर में जुटे दुनिया के डॉक्टर
ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बदल रही सर्जरी की तकनीक, अब पूरा स्तन निकालने की जरूरत कम, जबलपुर में 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञों ने दी ट्रेनिंग. रिपोर्ट- विश्वजीत सिंह
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 12:44 PM IST
जबलपुर: ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही महिलाओं के मन में सबसे बड़ा डर बीमारी के साथ स्तन को पूरी तरह निकालने और लंबे समय तक चलने वाले इलाज का होता है. लेकिन आधुनिक चिकित्सा तकनीकों ने इस स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है. अब कई मामलों में कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकालने के साथ स्तन की प्राकृतिक बनावट और आकार को भी सुरक्षित रखा जा सकता है. ओंकोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और लिम्फ नोड की सीमित सर्जरी जैसी तकनीकों से मरीजों को कम जटिलताओं के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता देने की दिशा में काम हो रहा है.
जबलपुर में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस IAESCON 2026 में ब्रेस्ट कैंसर और थायरॉयड सहित विभिन्न एंडोक्राइन बीमारियों के आधुनिक उपचार पर चर्चा की जा रही है. आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा जापान, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, इथियोपिया, युगांडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से विशेषज्ञ शामिल हुए हैं. कॉन्फ्रेंस के तहत आयोजित प्री-कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में सर्जनों को आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.
ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी: कैंसर भी निकले और स्तन की बनावट बचे
यूनाइटेड किंगडम के पूल हॉस्पिटल और रॉयल बॉर्नमाउथ हॉस्पिटल में कार्यरत ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉ. शांडिल राजन ने बताया कि, ''कैंसर के इलाज को लेकर मरीजों की सोच और चिकित्सा पद्धति, दोनों में बदलाव आ रहा है. पहले कैंसर को बेहद खतरनाक बीमारी मानते हुए मरीजों में इलाज और ऑपरेशन को लेकर काफी डर रहता था. ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में भी अक्सर पूरे स्तन को निकालने यानी मास्टेक्टॉमी की जरूरत पड़ती थी. अब कई मरीजों में स्तन को सुरक्षित रखते हुए कैंसर का ऑपरेशन किया जा सकता है.''
उन्होंने बताया कि, ''ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में कैंसरग्रस्त ट्यूमर और उसके आसपास आवश्यक मात्रा में ऊतक निकाले जाते हैं, जबकि स्तन के बाकी हिस्से को सुरक्षित रखा जाता है. वहीं, ओंकोप्लास्टिक सर्जरी में कैंसर के ऑपरेशन के साथ प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि स्तन की शेप और बनावट को यथासंभव सामान्य रखा जा सके. हालांकि, हर मरीज के लिए यह तकनीक उपयुक्त नहीं होती. कैंसर की स्थिति, ट्यूमर की संख्या, उसके फैलाव और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों के आधार पर सर्जरी का निर्णय लिया जाता है. कुछ मरीजों में पूरे स्तन को निकालना जरूरी हो सकता है. ऐसे मामलों में मरीज की जरूरत और इच्छा के अनुसार रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से स्तन का पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है.''
ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी: कम ऑपरेशन, बेहतर रिकवरी
ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का उद्देश्य कैंसर को हटाते हुए स्तन के स्वस्थ हिस्से को बचाना है. इससे कई मरीजों को पूरे स्तन को निकलवाने की आवश्यकता से बचाया जा सकता है. डॉ. शांडिल राजन के अनुसार, आधुनिक सर्जरी का फोकस केवल कैंसर को हटाना नहीं, बल्कि ऑपरेशन के बाद मरीज की शारीरिक बनावट, आत्मविश्वास और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना भी है.
हर महिला का इलाज का तरीका अलग
संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स के अध्यक्ष डॉ. गौरव अग्रवाल ने कहा कि, ''ब्रेस्ट कैंसर के प्रत्येक मरीज की जरूरत अलग होती है. इसलिए सभी मरीजों के लिए एक जैसी सर्जरी तय नहीं की जा सकती.'' उन्होंने बताया कि, ''यदि किसी महिला की प्राथमिकता कैंसर का उपचार कराने के साथ स्तन की बनावट को सुरक्षित रखना है और चिकित्सकीय रूप से यह संभव है, तो ओंकोप्लास्टिक सर्जरी एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है. इसमें कैंसर निकालने और स्तन की बनावट को सुधारने या सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को एक साथ किया जाता है.''
मास्टेक्टॉमी : कब निकालना पड़ता है पूरा स्तन
मास्टेक्टॉमी वह सर्जरी है, जिसमें कैंसर के उपचार के लिए पूरे स्तन को निकाल दिया जाता है. डॉ. गौरव अग्रवाल के अनुसार, ''कुछ मरीजों में स्तन के अलग-अलग हिस्सों में कई ट्यूमर होने या अन्य चिकित्सकीय कारणों से स्तन को सुरक्षित रखना उचित नहीं होता. ऐसी स्थिति में मास्टेक्टॉमी करनी पड़ सकती है.'' उन्होंने बताया कि, ''पूरे स्तन को निकालने के बाद मरीज की इच्छा और चिकित्सकीय उपयुक्तता के अनुसार रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जा सकती है. इसका उद्देश्य स्तन की बनावट को दोबारा तैयार करना है. उपचार का तरीका तय करते समय कैंसर पर नियंत्रण के साथ मरीज की अपेक्षाओं और भविष्य की जीवन गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना जरूरी है.''
लिम्फ नोड सर्जरी: हाथ में सूजन की समस्या कम करने की कोशिश
ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में एक महत्वपूर्ण पहलू बगल यानी अंडरआर्म में मौजूद लिम्फ नोड्स की जांच और जरूरत पड़ने पर उन्हें निकालना है. लिम्फ नोड्स शरीर की लसीका प्रणाली का हिस्सा होते हैं और कैंसर के फैलाव का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. डॉ. शांडिल राजन ने बताया कि, ''पहले कई मामलों में बगल के काफी लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते थे. इससे कुछ मरीजों में लिम्फेडेमा नाम की समस्या हो सकती थी. इस स्थिति में हाथ में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है, जिससे रोजमर्रा के काम करने में परेशानी हो सकती है.''
अब जरूरत के अनुसार, कम लिम्फ नोड्स निकालने वाली तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है. इनमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी और टार्गेटेड एक्सिलरी डिसेक्शन प्रमुख हैं. सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में उन शुरुआती लिम्फ नोड्स की जांच की जाती है, जहां स्तन से कैंसर के पहुंचने की संभावना सबसे पहले होती है. यदि जांच और चिकित्सकीय परिस्थितियां इसकी अनुमति दें, तो अनावश्यक रूप से अधिक लिम्फ नोड्स निकालने से बचा जा सकता है.
'लेस इज मोर' का मंत्र
टार्गेटेड एक्सिलरी डिसेक्शन में पहले से संदिग्ध या प्रभावित पाए गए लिम्फ नोड्स को लक्षित करते हुए सर्जरी की जाती है. यह तकनीक चुनिंदा मरीजों में उपयोगी हो सकती है. इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य सर्जरी का दायरा सीमित रखना और जटिलताओं के जोखिम को कम करना है. डॉ. राजन ने इसे 'लेस इज मोर' यानी जरूरत के मुताबिक कम सर्जरी के सिद्धांत से जोड़ा. उनके अनुसार, उपयुक्त मरीजों में कम व्यापक ऑपरेशन से रिकवरी, लंबे समय की जीवन गुणवत्ता और उपचार के बाद संतुष्टि बेहतर हो सकती है.
अर्ली डिटेक्शन : कैंसर जितना छोटा, इलाज के विकल्प उतने बेहतर
ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में समय पर पहचान सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है. डॉ. शांडिल राजन ने महिलाओं को नियमित रूप से अपने स्तनों में होने वाले बदलावों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी. स्तन में गांठ, आकार में बदलाव, त्वचा में असामान्य परिवर्तन या निप्पल से असामान्य स्राव जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि, ''कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में चलने पर कई मरीजों में कम व्यापक सर्जरी संभव हो सकती है. इससे रिकवरी आसान हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त उपचार की जरूरत या उसकी अवधि भी कम हो सकती है. हालांकि, कीमोथेरेपी और अन्य उपचारों का निर्णय कैंसर के प्रकार, अवस्था और जांच के परिणामों के आधार पर किया जाता है.''
मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण इमेजिंग जांच है. इसके जरिए ऐसे बदलावों का भी पता लगाया जा सकता है, जो अभी हाथ से महसूस होने वाली गांठ के रूप में सामने नहीं आए हैं. डॉ. राजन ने 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए नियमित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग का महत्व बताया. स्क्रीनिंग कब और कितने अंतराल पर करानी चाहिए, यह उम्र, व्यक्तिगत जोखिम और स्थानीय चिकित्सकीय दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाना चाहिए.''
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एडवांस स्टेज में इलाज से नियंत्रित हो सकती है बीमारी
डॉ. शांडिल राजन ने कहा कि, ''यदि ब्रेस्ट कैंसर हड्डियों, फेफड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाता है, तब भी मरीजों को इलाज से दूर नहीं होना चाहिए. ऐसे मामलों में कैंसर की स्थिति के अनुसार दवाओं, कीमोथेरेपी और अन्य उपचारों का इस्तेमाल किया जा सकता है.'' एडवांस स्टेज में हर मरीज को पूरी तरह ठीक कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन कई मामलों में बीमारी को नियंत्रित करने, लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपचार उपलब्ध हैं. उदाहरण के लिए, हड्डियों तक कैंसर फैलने पर कुछ दवाओं से हड्डियों से जुड़ी जटिलताओं और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. इसलिए बीमारी के किसी भी चरण में विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.''
जबलपुर में देश का बड़ा प्रशिक्षण, सिखाई जा रही सर्जरी
जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से जुड़े ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉ. संजय यादव ने बताया कि, ''इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स की यह कॉन्फ्रेंस ब्रेस्ट कैंसर, थायरॉयड, एड्रेनल और पैराथायरॉयड से जुड़ी बीमारियों के आधुनिक उपचार पर केंद्रित है. उनके अनुसार, यह भारत में आयोजित संस्था के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है.'' कॉन्फ्रेंस में जापान, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, इथियोपिया, युगांडा, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों के विशेषज्ञ पहुंचे हैं. भारत के विभिन्न राज्यों से आए सर्जन और प्रशिक्षु भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान थायरॉयड और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की व्यावहारिक तकनीकों पर काम किया जा रहा है.''
डॉ. यादव ने बताया कि, ''ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टिक सर्जरी के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड से विशेष सिम्युलेटर मॉडल मंगाया गया है. इस मॉडल की मदद से सर्जन वास्तविक मरीज पर ऑपरेशन किए बिना सर्जरी की तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं. इसके अलावा मिनिमली इनवेसिव थायरॉयड सर्जरी, साइंटिफिक राइटिंग और माइक्रोवेव एब्लेशन पर भी वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं.''
उन्होंने कहा कि, ''भारत में आधुनिक ब्रेस्ट कैंसर और थायरॉयड कैंसर उपचार की सभी सुविधाएं हर संस्थान में उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने से वे अपने-अपने अस्पतालों में नई तकनीकों को अपनाने और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद कर सकेंगे. इसका लाभ खासतौर पर उन मरीजों को मिल सकता है, जो बड़े चिकित्सा संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते.''
मिनिमली इनवेसिव सर्जरी और माइक्रोवेव एब्लेशन पर भी चर्चा
कॉन्फ्रेंस में मिनिमली इनवेसिव थायरॉयड सर्जरी और माइक्रोवेव एब्लेशन जैसी तकनीकों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मिनिमली इनवेसिव सर्जरी का उद्देश्य उपयुक्त मामलों में छोटे चीरे और सीमित सर्जिकल हस्तक्षेप के जरिए उपचार करना है. वहीं, माइक्रोवेव एब्लेशन में माइक्रोवेव ऊर्जा की मदद से लक्षित ऊतक को नष्ट किया जाता है. इसका इस्तेमाल चुनिंदा बीमारियों और मरीजों में किया जा सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक सर्जरी का उद्देश्य केवल बीमारी का उपचार करना नहीं, बल्कि मरीज को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए बेहतर परिणाम देना भी है. जबलपुर में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस इसी दिशा में विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने और नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने का मंच बन रही है.