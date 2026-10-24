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ब्रेस्ट कैंसर में नहीं गंवाना पड़ेगा स्तन, क्या है ओंकोप्लास्टिक सर्जरी! जिस पर जबलपुर में जुटे दुनिया के डॉक्टर

ब्रेस्ट कैंसर में नहीं गंवाना पड़ेगा स्तन ( ETV Bharat )

जबलपुर: ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही महिलाओं के मन में सबसे बड़ा डर बीमारी के साथ स्तन को पूरी तरह निकालने और लंबे समय तक चलने वाले इलाज का होता है. लेकिन आधुनिक चिकित्सा तकनीकों ने इस स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है. अब कई मामलों में कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकालने के साथ स्तन की प्राकृतिक बनावट और आकार को भी सुरक्षित रखा जा सकता है. ओंकोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और लिम्फ नोड की सीमित सर्जरी जैसी तकनीकों से मरीजों को कम जटिलताओं के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता देने की दिशा में काम हो रहा है.

जबलपुर में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस IAESCON 2026 में ब्रेस्ट कैंसर और थायरॉयड सहित विभिन्न एंडोक्राइन बीमारियों के आधुनिक उपचार पर चर्चा की जा रही है. आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा जापान, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, इथियोपिया, युगांडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से विशेषज्ञ शामिल हुए हैं. कॉन्फ्रेंस के तहत आयोजित प्री-कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में सर्जनों को आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.