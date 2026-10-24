बीकानेर में IADVL का 47वां राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू, जुटे देश भर के 450 त्वचा रोग विशेषज्ञ
बीकानेर में 450 से अधिक त्वचा रोग विशेषज्ञों की मौजूदगी में IADVL का दो दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ.
Published : October 24, 2026 at 10:48 PM IST
बीकानेर: त्वचा से जुड़ी बीमारियों की समय पर पहचान, आधुनिक उपचार पद्धतियों और त्वचा के स्वास्थ्य के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बीकानेर में भारतीय चर्म, रति एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ संगठन (IADVL) के 47वें राज्य स्तरीय दो दिवसीय सम्मेलन का आगाज हुआ. जयपुर-जोधपुर बाईपास स्थित गणेशम रिसॉर्ट में 'त्वचा आरोग्य सेवा न्यास' के संयोजन में आयोजित इस सम्मेलन में राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 450 से अधिक त्वचा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक भाग ले रहे हैं.
दो दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों, आधुनिक तकनीकों और मरीजों के बेहतर उपचार से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए. उद्घाटन समारोह में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नौ चिकित्सकों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर त्वचा के स्वास्थ्य और देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार पुस्तक ‘स्किन कंपास’ का विमोचन भी किया गया. आयोजन अध्यक्ष, त्वचा रोग विशेषज्ञ और पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने बताया कि सम्मेलन में वैज्ञानिक सत्रों, लाइव प्रेजेंटेशन और कार्यशालाओं के जरिए चिकित्सकों को नवीन उपचार पद्धतियों और व्यावहारिक अनुभवों से रूबरू होने का अवसर मिला.
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त्वचा रोगों की पहचान और आधुनिक उपचार पर विशेष जोर: डॉ. घीया ने बताया कि सम्मेलन में त्वचा संबंधी बीमारियों के लक्षणों, उनकी पहचान, उपचार के आधुनिक तरीकों और मरीजों की देखभाल जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. विशेषज्ञों ने प्रेजेंटेशन और पावरपॉइंट के माध्यम से अपने अनुभव तथा शोध से जुड़ी जानकारियां साझा कीं. वैज्ञानिक सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि त्वचा संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है. त्वचा पर होने वाले बदलावों को केवल सामान्य परेशानी मानकर स्वयं दवाओं का इस्तेमाल करना उचित नहीं होता. ऐसे में बीमारी की सही पहचान और विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार कराना महत्वपूर्ण है. सम्मेलन में चिकित्सकों को बदलती चिकित्सा पद्धतियों, आधुनिक तकनीकों और उपचार के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई.
‘स्किन कंपास’ बताएगी त्वचा की देखभाल का महत्व: समारोह में डॉ. दिनेश माथुर के मुख्य संपादन में तैयार पुस्तक ‘स्किन कंपास’ (आपकी त्वचा, आपका स्वास्थ्य) का विमोचन किया गया. इस पुस्तक का उद्देश्य त्वचा के स्वास्थ्य, उसकी उचित देखभाल और त्वचा संबंधी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है. त्वचा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें होने वाले असामान्य बदलाव कई बार गंभीर चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं. त्वचा की समस्याओं को समझने, उचित देखभाल अपनाने और जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से परामर्श लेने के प्रति जागरूकता बढ़ाने में ऐसी जानकारियां बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं.
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व्यावहारिक प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन: आयोजन सचिव डॉ. मोहित बंसल ने बताया कि सम्मेलन के दौरान आयोजित सत्रों में चिकित्सकों को आधुनिक उपचार तकनीकों और विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने अपने व्यावहारिक अनुभव साझा किए, जिससे प्रतिभागियों को नई तकनीकों और उपचार के तरीकों को समझने का बेहतर अवसर मिला. सम्मेलन स्थल पर मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों और फार्मास्युटिकल कंपनियों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए. यहाँ त्वचा रोगों के निदान और उपचार में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनों, चिकित्सा उपकरणों और नई दवाओं का प्रदर्शन किया गया. कंपनी के प्रतिनिधियों ने इन उपकरणों की कार्यप्रणाली और उत्पादों की उपयोगिता के बारे में चिकित्सकों को विस्तार से जानकारी दी.
इस प्रदर्शनी के माध्यम से चिकित्सकों को चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्ध नए उपकरणों और उत्पादों से परिचित होने का अवसर मिला. इस अवसर पर आयोजन समिति के संरक्षक डॉ. आर.ए. बंब, IADVL राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार कोठीवाला, सचिव डॉ. सुरेंद्र थालोर, मुख्य समन्वयक डॉ. आर.डी. मेहता, आयोजन अध्यक्ष डॉ. बी.सी. घीया, आयोजन सचिव डॉ. मोहित बंसल तथा वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रसून सोनी सहित संगठन से जुड़े सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजन अध्यक्ष डॉ. बी.सी. घीया ने स्वागत भाषण दिया और सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों की जानकारी दी.
दूसरे दिन भी जारी रहेंगे वैज्ञानिक सत्र: सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए त्वचा रोग विशेषज्ञों को अपने अनुभव साझा करने, नवीन शोध की जानकारी प्राप्त करने और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर चर्चा करने का एक बेहतरीन मंच मिला है. सम्मेलन के दूसरे दिन भी वैज्ञानिक सत्रों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से त्वचा रोग चिकित्सा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा जारी रहेगी. इस आयोजन से बीकानेर में चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञों के आपसी संवाद को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ त्वचा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जागरूकता का एक सकारात्मक संदेश भी समाज में जाएगा.
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