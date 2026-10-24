ETV Bharat / state

बीकानेर में IADVL का 47वां राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू, जुटे देश भर के 450 त्वचा रोग विशेषज्ञ

बीकानेर में IADVL का 47वां राज्य स्तरीय सम्मेलन ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: त्वचा से जुड़ी बीमारियों की समय पर पहचान, आधुनिक उपचार पद्धतियों और त्वचा के स्वास्थ्य के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बीकानेर में भारतीय चर्म, रति एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ संगठन (IADVL) के 47वें राज्य स्तरीय दो दिवसीय सम्मेलन का आगाज हुआ. जयपुर-जोधपुर बाईपास स्थित गणेशम रिसॉर्ट में 'त्वचा आरोग्य सेवा न्यास' के संयोजन में आयोजित इस सम्मेलन में राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 450 से अधिक त्वचा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक भाग ले रहे हैं.

दो दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों, आधुनिक तकनीकों और मरीजों के बेहतर उपचार से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए. उद्घाटन समारोह में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नौ चिकित्सकों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर त्वचा के स्वास्थ्य और देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार पुस्तक ‘स्किन कंपास’ का विमोचन भी किया गया. आयोजन अध्यक्ष, त्वचा रोग विशेषज्ञ और पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने बताया कि सम्मेलन में वैज्ञानिक सत्रों, लाइव प्रेजेंटेशन और कार्यशालाओं के जरिए चिकित्सकों को नवीन उपचार पद्धतियों और व्यावहारिक अनुभवों से रूबरू होने का अवसर मिला.