साइबर ठगी के पीड़ितों को अब वापस मिलेगी रकम, I4C ने शुरू की नई व्यवस्था, जानिए कैसे मिलेंगे आपके पैसे
I4C ने साइबर ठगी के पीड़ितों को रकम वापस दिलाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 27, 2026 at 12:55 PM IST
रांची: साइबर ठगी का शिकार होने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि खाते से निकली रकम वापस कैसे मिलेगी? कई बार पुलिस और साइबर सेल की तत्परता से ठगों के बैंक खातों में रकम होल्ड तो करा दी जाती है, लेकिन पीड़ितों को यह जानकारी नहीं होती कि उस पैसे को वापस पाने के लिए आगे क्या करना है. दूसरी ओर साइबर अपराधियों के साथ किसी तरह के लेनदेन के कारण कई बार निर्दोष लोगों के बैंक खाते भी फ्रीज हो जाते हैं. ऐसे खाताधारक महीनों तक अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते.
I4C ने शुरू की पहल
साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए अब राहत की खबर है. अब साइबर अपराध के मामले में आरोपियों के बैंक खाते में होल्ड कराई गई राशि वापस पाने के लिए पीड़ित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) शुरू किया है. इस व्यवस्था के तहत वैसे पीड़ित राशि वापसी का अनुरोध कर सकते हैं, जिनकी शिकायत पर कार्रवाई के दौरान ठगी की रकम लाभार्थी के बैंक खाते में होल्ड कर ली गई है और वह राशि वापसी के योग्य पाई गई है.
दो तरह से मिलेगी सहायता
अब इन दोनों समस्याओं के समाधान की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं शुरू की है. पहली व्यवस्था मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) है, जिसके माध्यम से साइबर ठगी के पीड़ित होल्ड कराई गई रकम वापस पाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं. दूसरी व्यवस्था ग्रिवांस रिड्रेसल मॉड्यूल (GRM) है, जिसके तहत वास्तविक खाताधारक अपने फ्रीज बैंक खाते या रोकी गई राशि को लेकर शिकायत कर सकते हैं. इन दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य साइबर अपराध से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध कराना है.
ठगी के पैसे वापस लेने के लिए क्या करना होगा
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुताबिक, यदि किसी शख्स के साथ साइबर ठगी हुई है और उसकी शिकायत के आधार पर ठगी की रकम किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में होल्ड करा दी गई है, तो वह मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के जरिए पैसे वापस पाने का दावा कर सकता है.
पहला कदम: SMS या E-MAIL का इंतजार करें
सबसे पहले पीड़ित को उसके मोबाइल नंबर या ईमेल पर सूचना मिलेगी, कि उसकी साइबर शिकायत से जुड़ी कुछ रकम वापसी के लिए चिह्नित की गई है. यह सूचना मिलने का मतलब है कि संबंधित राशि वापसी की प्रक्रिया के लिए योग्य पाई गई है.
दूसरा कदम: 14 अंकों का NCRP नंबर रखें तैयार
पीड़ित को अपने साइबर अपराध की शिकायत का 14 अंकों वाला NCRP शिकायत पावती नंबर तैयार रखना होगा. इसके साथ शिकायत दर्ज कराते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
तीसरा कदम: MRM पोर्टल पर करें लॉगिन
NCRP नंबर और OTP की मदद से मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल पर लॉगिन करना होगा. यहां अपनी शिकायत से संबंधित विवरण, बैंक खाते की जानकारी और वापसी के लिए चिह्नित राशि की जांच करनी होगी.
चौथा कदम: पैन कार्ड और बैंक की जानकारी दें
लॉगिन के बाद पीड़ित को अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा. इसके साथ ही जिस बैंक खाते में ठगी की रकम वापस चाहिए, उसका सही विवरण दर्ज करना होगा. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें.
पांचवां कदम: URN नंबर संभालकर रखें
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एक यूनिक रिक्वेस्ट नंबर (URN) जारी होगा. इस नंबर के माध्यम से पीड़ित अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे.
छठा कदम: पुलिस के समक्ष जमा करें क्षतिपूर्ति बांड
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पीड़ित को संबंधित पुलिस के समक्ष क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) जमा करना होगा. इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर राशि वापस करने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
ध्यान रखें: केवल साइबर शिकायत दर्ज कराने से पैसे वापस नहीं मिलते. ठगी की रकम का किसी लाभार्थी के बैंक खाते में होल्ड होना और उसका वापसी के योग्य पाया जाना जरूरी है.
साइबर ठगी के कारण बैंक खाता फ्रीज हो गया तो क्या करें?
कई बार साइबर अपराधियों के खाते में पैसा पहुंचने के कारण उससे जुड़े दूसरे बैंक खाते भी जांच के दायरे में आ जाते हैं. ऐसे में वास्तविक खाताधारकों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं या उनके लेनदेन पर रोक लगा दी जाती है, यदि खाताधारक का दावा है कि उसका साइबर अपराध से कोई संबंध नहीं है और वह वास्तविक खाताधारक है, तो वह I4C के ग्रिवांस रिड्रेसल मॉड्यूल (GRM) के माध्यम से राहत मांग सकता है.
पहला कदम: बैंक में लिखित शिकायत दें
सबसे पहले संबंधित बैंक की शाखा में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत में साफ-साफ बताए कि आपका बैंक खाता क्यों फ्रीज हुआ है और खाते में मौजूद राशि पर रोक लगाने से आपको क्या परेशानी हो रही है. यदि बैंक की कोई शाखा उपलब्ध नहीं है, तो बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर या ईमेल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है.
दूसरा कदम: बैंक करेगा खाताधारक की जांच
शिकायत मिलने के बाद बैंक खाताधारक और संबंधित लेनदेन की विस्तृत जांच करेगा. इसे एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) कहा जाता है. बैंक यह पता लगाएगा कि खाताधारक वास्तविक है या नहीं और संबंधित लेनदेन के पीछे कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है.
तीसरा कदम: 7 दिनों में GRM पर अपलोड होगी शिकायत
यदि बैंक की जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो बैंक को 7 दिनों के भीतर संबंधित शिकायत GRM पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
चौथा कदम: जांच अधिकारी 15 दिनों में लेंगे फैसला
GRM पोर्टल पर शिकायत पहुंचने के बाद संबंधित जांच अधिकारी (IO) मामले की जांच करेंगे. जरूरत पड़ने पर खाताधारक से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए भी खाताधारक की पहचान और उसके दावे की पुष्टि की जा सकती है. जांच अधिकारी को शिकायत मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना होगा.
5वां कदम : शिकायत खारिज होने पर अपील करें
यदि जांच अधिकारी शिकायत खारिज कर देते हैं, तो खाताधारक को निराश होने की जरूरत नहीं है. वह 15 दिनों के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के समक्ष अपील कर सकता है. जिला स्तर पर भी राहत नहीं मिलने पर राज्य शिकायत निवारण अधिकारी (SGRO) के पास अपील करने का विकल्प उपलब्ध है.
साइबर ठगी होते ही सबसे पहले क्या करें?
साइबर अपराध में पैसा गंवाने के बाद शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, ठगी की रकम को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है.
क्या उठाए जरूरी कदम ?
- साइबर ठगी होते ही तत्काल 1930 पर कॉल करें.
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.
- बैंक को तत्काल सूचना देकर संबंधित लेनदेन की जानकारी दें.
- ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक स्टेटमेंट, ठगी से संबंधित SMS और दूसरे सबूत सुरक्षित रखें.
- साइबर शिकायत का 14 अंकों वाला NCRP पावती नंबर संभालकर रखें.
- किसी अनजान शख्स को OTP, बैंक पासवर्ड या गोपनीय जानकारी साझा ना करें.
आम आदमी के लिए राहत की बात
झारखंड में साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती बन चुका है. डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं, ऐसे में I4C की ओर से शुरू की गई MRM और GRM व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है. MRM के जरिए ठगी के शिकार लोगों को होल्ड कराई गई रकम वापस पाने का निर्धारित रास्ता मिलेगा, जबकि GRM उन वास्तविक खाताधारकों को शिकायत का मंच देगा, जिनके बैंक खाते साइबर अपराध की जांच के दौरान फ्रीज कर दिए गए हैं.
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