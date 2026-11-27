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साइबर ठगी के पीड़ितों को अब वापस मिलेगी रकम, I4C ने शुरू की नई व्यवस्था, जानिए कैसे मिलेंगे आपके पैसे

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV BHARAT )

रांची: साइबर ठगी का शिकार होने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि खाते से निकली रकम वापस कैसे मिलेगी? कई बार पुलिस और साइबर सेल की तत्परता से ठगों के बैंक खातों में रकम होल्ड तो करा दी जाती है, लेकिन पीड़ितों को यह जानकारी नहीं होती कि उस पैसे को वापस पाने के लिए आगे क्या करना है. दूसरी ओर साइबर अपराधियों के साथ किसी तरह के लेनदेन के कारण कई बार निर्दोष लोगों के बैंक खाते भी फ्रीज हो जाते हैं. ऐसे खाताधारक महीनों तक अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते.

I4C ने शुरू की पहल