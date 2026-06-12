ETV Bharat / state

'धामी जी का सेवक था और रहूंगा', पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतकर बोले निर्दलीय नारायण लाल

पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्दलीय नारायण लाल ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को 164 मतों से शिकस्त दी थी

PATI NAGAR PANCHAYAT PRESIDENT
नारायण लाल ने लगाए सीएम धामी जिंदाबाद के नारे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 12, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंपावत: लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की नई नवेली नगर पंचायत पाटी के पहले चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद बताया. उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक और वैचारिक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से रहा है और आगे भी बना रहेगा. चुनाव जीतते ही नारायण लाल ने जो नारे लगाए, वो उनकी जीत पर खुश होने वाले विपक्ष को शायद पसंद नहीं आएं.

निर्दलीय प्रत्याशी निकला सीएम धामी का भक्त: जीत के बाद समर्थकों के बीच उत्साह से लबरेज नारायण लाल ने "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद" के नारे लगाए और कहा कि वह पहले भी धामी जी के सेवक थे और भविष्य में भी उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे.

जीत का श्रेय जनता को दिया: नारायण लाल ने कहा कि किसी कारणवश उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया. जनता ने उन पर भरोसा जताया और भारी समर्थन देकर विजय दिलाई. उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पाटी नगर पंचायत की जनता को देते हुए कहा कि अब उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास और जनसमस्याओं का समाधान करना होगा.

चंपावत के पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं नारायण लाल : गौरतलब है कि पाटी नगर पंचायत का पहला चुनाव मंगलवार 9 जून हुआ था. 11 जून को चुनाव परिणाम घोषित हुआ. निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को हरा दिया था. निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल को कुल 678 मत हासिल हुए. बीजेपी प्रत्याशी नवीन राम को 514 मत प्राप्त हुए. इस तरह निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल 164 मतों से विजयी रहे.

चुनाव जीतते ही धामी जी जिंदाबाद के लगाए नारे: चुनाव जीतते ही नारायण लाल ने सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाकर बता दिया कि वो बीजेपी की विचारधारा से ही जुड़े रहेंगे. गौरतलब है कि नारायण लाल उत्तराखंड के गायक पवन दीप राजन के जीजा हैं. पवन दीप राजन ने अपने जीजा के लिए चुनाव में जमकर प्रचार भी किया था.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

PATI NAGAR PANCHAYAT RESULT
NARAYAN LAL PANCHAYAT PRESIDENT
पाटी नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण लाल
पाटी नगर पंचायत चुनाव परिणाम
PATI NAGAR PANCHAYAT PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.