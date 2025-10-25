ETV Bharat / state

अलीगढ़ में 4 मंदिरों की दीवारों पर लिखा आई लव मोहम्मद; ग्रामीणों का हंगामा, बोले- पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ता को पीटा

गांव में पहुंचीं कई टीमें : ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना की जानकारी पर थाना लोधा पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस दीवारों से लिखे गए नारे को मिटवाने लगी. इसी दौरान गांव के ही करणी सेना के कार्यकर्ता सचिन ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई. उसने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की. इस पर पुलिस कर्मियों ने सचिन के साथ मारपीट की. थाने ले जाकर उसे बंद भी कर दिया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी गभाना संजीव तोमर ने बताया कि लोधा इलाके के गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर में 4 छोटे-बड़े मंदिर हैं. दोनों गांवे की बीच का फासला एक किमी ही है. मंदिरों में विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गईं हैं. शनिवार की सुबह इन मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा मिला. इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने एकजुट होकर इसका विरोध जताना शुरू कर दिया. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

अलीगढ़ : दो गांवों के 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने पर हंगामा हो गया. काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी. तनाव को देखते हुए पुलिस ने स्लोगन को साफ करा दिया. ग्रामीणों ने पुलिस पर करणी सेना के कार्यकर्ता को पीटने और उसे बंद करने का आरोप लगाया. कार्यकर्ता को रिहा करने के बाद वे शांत हुए. वहीं एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली.

सभी मंदिरों का एसएसपी ने किया निरीक्षण. (Photo Credit; Police)

गांव में पुलिस बल की तैनाती : इसकी जानकारी के बाद तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुट गए. करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह भी पहुंच गए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की. पुलिस ने कुछ ही देर में थाने से सचिन को छोड़ा. इसके बाद ग्रामीण शांत हुए. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

एसएसपी नीरज जादौन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से ली जानकारी. (Photo Credit; Police)

सीओ बोले- जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी : पुलिस क्षेत्राधिकारी गभाना संजीव तोमर ने बताया कि मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था. उन्हें मिटा दिया गया है. थाना लोधा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

एसएसपी ने घटना के बारे में बताया. (Video Credit; Police)

दोनों गांवों में पहुंचे एसएसपी : वहीं घटना के बाद एसएसपी नीरज जादौन ने बुलकगढ़ी व ग्राम भगवानपुर के सभी देवस्थलों का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि गांव वालों से बात की गई है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है. गांव में पहले से चले आ रहे एक विवाद के बारे में भी जानकारी मिली है. प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. घटना में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

कानपुर से शुरू हुआ था 'आई लव मोहम्मद' विवाद : बता दें कि पिछले महीने 6 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कानपुर में 'जुलूस-ए-मोहम्मदी' निकाला गया. इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लेकर शामिल हुए थे. इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने घरों के बाहर भी 'आई लव मोहम्मद' लिखवाया था. इसके बाद कानपुर पुलिस ने करीब 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की. यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश और देशभर में चर्चाएं तेज हो गईं.

बरेली में हुआ था लाठी चार्ज, मौलाना तौकीर गिरफ्तार : इसके बाद बरेली में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था. मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार समेत कई को गिरफ्तार किया गया था. जुमे की नमाज के बाद बरेली में मौलाना तौकीर राजा की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन हुआ था. उनके बयान के बाद बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए थे. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

