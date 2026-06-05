"एवरेस्ट की चोटी से खुशियां बटोर कर लाई हूं", माउंट एवरेस्ट फतह कर जांजगीर चांपा लौटी अमिता श्रीवास
जांजगीर चांपा की पहली माउंटेनियर अमिता श्रीवास का शहर पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 5, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 11:52 AM IST
जांजगीर चांपा: 22 मई को माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद अमिता श्रीवास गुरुवार को जांजगीर चांपा वापस लौटी. जहां परिवार और शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया. ढोल नगाड़ों के साथ अमिता श्रीवास का स्वागत किया गया.
जांजगीर चांपा लौटने के बाद अमिता श्रीवास का भव्य स्वागत
माउंट एवरेस्ट पर 22 मई को तिरंगा फहराने के बाद वापसी में अमिता श्रीवास की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर 24 मई को उनको काठमांडू नेपाल के नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के बाद स्वस्थ होकर अमिता अपने घर लौटी. अमिता ने माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर की ऊंचाई की कठिन चढ़ाई पूरी की और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चांपा में नगरवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, सभी ने अमिता के साहस और धैर्य को सलाम किया.
साल 2018 से पर्वतारोहण की शुरुआत
अमिता श्रीवास ने बताया कि पर्वतारोहण की शुरुआत साल 2018 में की. उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू स्थित सरकारी संस्थान से रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया और अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह लिखित, मौखिक और प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं. इन सभी में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ही प्रमाणपत्र मिलता है.
अपने प्रशिक्षण के दौरान अमिता ने पश्चिम सिक्किम और उत्तर सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों में करीब 5500 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई की है, इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड की प्रसिद्ध चोटी यूटी कांगरी पर भी चढ़ाई की है. अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है, उसे भी सफलतापूर्वक फतह किया है. वही अमिता ने अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है.
अभी सिर्फ दो महाद्वीप की ऊंची चोटी फतह की है, पांच महाद्वीप और बाकी है -अमिता श्रीवास, एवरेस्टीयर
"आगे और कड़ी मेहनत औऱ तैयारी करनी पड़ेगी"
अमिता श्रीवास ने अपनी इस सफलता के लिए अपने परिवार, चांपा के लोगों के साथ जिला प्रशासन और राज्य सरकार का विशेष आभार जताया. उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने के दौरान उनके टीम के दो सदस्य ने अंतिम सांस लीं. ऐसी स्थिति को देखने के बाद अब अन्य पांच महाद्वीप की ऊंचाई को फतह करने के लिए अपनी तैंयारी को और भी अच्छा से करने का दावा किया.
अमिता श्रीवास की इस सफलता से परिवार के लोगों में काफी खुशी का माहौल है. अमिता के रिश्तेदार तुलेश श्रीवास कहते हैं कि अमिता के शौक का परिवार के लोग पहले विरोध करते थे. लेकिन अमिता की कड़ी मेहनत, जुनून और जज्बे ने न सिर्फ परिवार का बल्कि जिले और प्रदेश का भी नाम रोशन किया. अमिता ने माउन्ट एवरेस्ट फतह कर अपना नाम जांजगीर चांपा जिले के माउन्टेनियर के रूप में दर्ज करा लिया है. परिवार के लोग सरकार से स्थायी नौकरी की उम्मीद जता रहे हैं.