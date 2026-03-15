बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा, "मुझे रमजान-ईद से मतलब नहीं, होली-दिवाली से है"
बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा, नुमाइश मैदान में नमाज की अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से कई स्थान मौजूद हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 4:49 PM IST
अलीगढ़: ईद से ठीक पहले अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में नमाज अदा करने के विषय पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश कुमार गौतम ने रविवार को इस मुद्दे पर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें रमजान और ईद जैसे त्योहारों से कोई सरोकार नहीं है. सांसद ने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता और लगाव केवल होली और दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों से है.
नुमाइश मैदान में नमाज का विरोध: नुमाइश मैदान में ईद की नमाज की अनुमति देने के सवाल पर सांसद ने इसे पूरी तरह अनावश्यक बताया. उनका तर्क था कि नमाज अदा करने के लिए शहर में पहले से ही कई ईदगाह और मस्जिदें मौजूद हैं.
सतीश गौतम ने आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान क्षेत्र में काफी अवैध अतिक्रमण हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं, तो सार्वजनिक आयोजन स्थल का उपयोग नमाज के लिए क्यों किया जाए.
अजान और परीक्षाओं पर प्रभाव: सांसद ने ईदगाह से होने वाली अजान और लाउडस्पीकर के शोर पर भी गंभीर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सुबह चार बजे लाउडस्पीकर की आवाज से स्थानीय निवासियों और विशेषकर छात्रों को काफी असुविधा होती है. वर्तमान में परीक्षाओं का समय चल रहा है और इस शोर से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ध्वनि प्रदूषण और इसके समय पर उचित नियंत्रण लगाया जाना चाहिए.
सरकारी योजनाओं का लाभ: सतीश गौतम ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है. उनका दावा है कि लाभान्वित होने के बावजूद बार-बार नई और अनुचित मांगें उठाई जाती हैं, जो न्यायसंगत नहीं हैं. उनके इस बयान के बाद अलीगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है. ऐतिहासिक नुमाइश मैदान, जो शहर की सांस्कृतिक पहचान है, अब इस विवाद का केंद्र बन गया है.
प्रशासनिक अधिकारियों से साधी चुप्पी: सांसद के कड़े रुख के बाद अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है जिससे शहर का माहौल गरमाया हुआ है. विपक्षी दलों ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है, जबकि समर्थक इसे नियमों का पालन बता रहे हैं. ईद से पहले उत्पन्न हुआ यह विवाद प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की एक नई चुनौती बन सकता है.
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