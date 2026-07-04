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जनकपुर की फॉरेस्ट कॉलोनी में घूमते दिखा लकड़बग्घा, एमसीबी वन विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील

लकड़बग्घा, कॉलोनी के पहले मोड़ के पास कुछ समय तक घूमता दिखाई दिया. स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी है और वन्यजीव की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजा जा सके.

एमसीबी : नगर पंचायत जनकपुर की फॉरेस्ट कॉलोनी (लाल बंगला) क्षेत्र में शुक्रवार को एक लकड़बग्घे के दिखाई देने के बाद लोगों में हलचल का माहौल है. जंगल से सटे इस इलाके में वन्यजीव के पहुंचने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सतर्कता बरतते हुए इसकी जानकारी तत्काल वन विभाग को दी. घटना के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देकर सावधानी बरतने की अपील की है.

जनकपुर रेंजर अतुल तिवारी ने बताया कि लकड़बग्घा सामान्य परिस्थितियों में इंसानों पर हमला नहीं करता. यह प्रायः भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकल आता है और मानव गतिविधि बढ़ने पर स्वयं ही वापस जंगल की ओर लौट जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि वन विभाग को तत्काल सूचना देकर सुरक्षित दूरी बनाए रखना सबसे उचित कदम है.

रेंजर ने यह भी बताया कि जंगल और आबादी के बीच बढ़ते संपर्क के कारण कई बार जंगली जानवर रिहायशी क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाते हैं. ऐसे समय में लोगों का सहयोग और सतर्कता किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

लकड़बग्घा दिखने पर संभावित खतरे

छोटे बच्चों और अकेले व्यक्तियों के लिए जोखिम बढ़ सकता है

पालतू पशुओं, बकरियों, मुर्गियों और छोटे मवेशियों पर हमला कर सकता है

यदि लकड़बग्घा खुद को घिरा हुआ या खतरे में महसूस करे तो आक्रामक व्यवहार कर सकता है

इसकी गतिविधियां रात के समय ज्यादा होती हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद विशेष सावधानी बरतनी चाहिए

भीड़ लगाकर उसे घेरना, पत्थर मारना या भगाने का प्रयास करना खतरनाक साबित हो सकता है

लकड़बग्घा दिखाई दे तो क्या करें

तुरंत वन विभाग को सूचना दें

जंगली जानवर से सुरक्षित दूरी बनाए रखें

बच्चों को अकेले बाहर न निकलने दें

पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें

अफवाहों पर विश्वास न करें और वन विभाग के निर्देशों का पालन करें

किसी भी स्थिति में स्वयं रेस्क्यू या पकड़ने का प्रयास न करें

वन विभाग की लोगों से अपील

स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग से जंगल से लगे रिहायशी क्षेत्रों में नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, ताकि लोग वन्यजीवों के व्यवहार को समझ सकें और किसी भी आपात स्थिति में सही कदम उठा सकें. वन विभाग का कहना है कि जनसुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, वहीं वन्यजीवों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी क्षेत्र में लकड़बग्घा या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो घबराने के बजाय तुरंत सूचना दें, जिससे वन्यजीव को सुरक्षित जंगल तक पहुंचाया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.