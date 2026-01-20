ETV Bharat / state

रिहायशी इलाके में घुसा लकड़बग्घा, स्कूल के स्टोर रूम से वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

रांची: राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली थाना क्षेत्र में एक लकड़बग्घा के रिहायशी इलाका में घुसने से अफरा तफरी मच गई. लकड़बग्घे को इधर उधर दौड़ता भागता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी. जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और लकड़बग्घे को पतराहातू गांव स्थित एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.



रांची के डीएफओ श्रीकांत ने ईटीवी भारत को बताया कि लकड़बग्घा पूरी तरह सुरक्षित है. उसे ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है. उसके रिहायशी इलाका में घुसने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम को लगाया गया. इसी दौरान वो एक स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया था. उसे पकड़ने के लिए केज लाया गया. इस दौरान वहां भारी भीड़ जुट गई थी.

रिहायशी इलाके में घुसा लकड़बग्घा (ETV Bharat)

राहत की बात है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. साथ ही लकड़बग्घा भी पूरी तरह सुरक्षित है. रिहायशी इलाका में लकड़बग्घा के घुसते ही लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया. जिस इलाके से उसे रेस्क्यू किया गया है, वह क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है.