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इन दो प्लांट्स ने भर दी सरकार की झोली, 25 करोड़ में बना दी इतने करोड़ की बिजली, जानें कैलकुलेशन

राजस्थान में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन चंबल नदी पर बने दो डैम के पनबिजली घर कर रहे हैं. पढ़िए मनीष गौतम की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 6:25 PM IST

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कोटा : आम उपभोक्ता को प्रदेश में 4.75 से 7.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से घरेलू बिजली मिल रही है. इसका कारण है कि बिजली के अधिकांश उत्पादन की लागत 4 से 6 रुपए यूनिट है. इससे उलट राजस्थान में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन चंबल नदी पर बने दो डैम के पनबिजली घर कर रहे हैं. राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के पन विद्युतघर प्लांट महज 30 पैसे प्रति यूनिट की लागत पर ही बिजली बन रही है.

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संदीप सिंह पारख ने बताया कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के पनबिजली घरों की बात की जाए तो यहां पूरे साल का खर्चा 25 करोड़ के आसपास ही हुआ है. इसमें भी ज्यादातर पैसा स्टाफ की सैलरी और ऑफिस एक्सपेंस में रहा है. वहीं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी खर्च भी इसमें शामिल है. बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8440 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हुआ है. यहां उत्पादित बिजली की कीमत 5 रुपए प्रति यूनिट मानकर भी देखा जाए तो दोनों पनबिजलीघरों ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्पादन किया है. अगर सरकार इस बिजली को इसी दर पर बेचे तो सरकार की झोली भर जाए या यूं कहें कि राजस्थान सरकार पर बिजली का आर्थिक बोझ कम जाएगा.

पनबिजली घर से बिजली की उत्पादन (ETV Bharat Kota)

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उन्होंने बताया कि इस अनुसार देखा जाए तो पूरे प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली यह मानी जा सकती है. प्रदेश में दूसरे पनबिजलीघर प्लांट भी हैं, लेकिन वहां पर अभी लागत ज्यादा आ रही है. हमारी लागत काफी कम है. हमारे प्लांट एस्टेब्लिश करने की कॉस्टिंग पहले ही निकल चुकी है, जबकि कोयले से बिजली बनाने का खर्च औसत 4 से 6 रुपए प्रति यूनिट के आसपास होता है. परमाणु से बिजली बनाने का खर्चा भी इसी आंकड़े के आसपास रहता है. वहीं, गैस से बिजली बनाने का खर्च 8-12 रुपए प्रति यूनिट और एग्री बायो वेस्ट से 6-8 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आता है.

यह है बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड
यह है बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड (ETV Bharat GFX)

परमाणु और कोयले से बनी बिजली दस गुना महंगी : संदीप सिंह पारख का कहना है कि बांधों के जरिए पानी चंबल नदी की दाईं और बाई मुख्य नहर में छोड़ा जाता है. जब यह पानी नहरों से किसानों के खेत के लिए दिया जाता है तब पनबिजली घर के प्लांट चालू किए जाते हैं. इनमें पानी के जरिए टरबाइन को घुमाया जाता है और उसी से बिजली उत्पादन होता है. यहां पर केवल स्टाफ की सैलरी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ही खर्च है. ऐसे में यह बिजली काफी सस्ती पड़ती है. उनका कहना है कि राजस्थान में काफी सस्ते दर पर यह बिजली है. यह परमाणु और कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली इससे 10 गुना से भी ज्यादा महंगी उत्पादित हो रही है. पनबिजली घरों में कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती है. केवल इन यूनिट्स के रखरखाव का ही खर्च अब होता है.

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नहर में जितना छूटेगा पानी, उतना उत्पादन : सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पारख का कहना है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के पनबिजली के प्लांट की यूनिट्स काफी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छा उत्पादन कर रही है. इनका अपडेशन भी चल रहा है. ऐसे में इनकी कॉस्टिंग भी पहले ही निकल चुकी है. ऐसे में नहरों में जितना ज्यादा पानी छोड़ा जाता है, उतना ही उत्पादन इनमें ज्यादा हो रहा है. बीते सालों में लगातार दोनों ही फसलों में पानी की डिमांड होने लगी है. इस डिमांड के बढ़ने से प्लांट भी ज्यादा समय चल रहे हैं और उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है.

इन सालों में सबसे ज्यादा हुआ है उत्पादन
इन सालों में सबसे ज्यादा हुआ है उत्पादन (ETV Bharat GFX)

आरपीएस के प्लांट की बढ़ी है क्षमता : राणा प्रताप सागर में 43 मेगावाट की चार यूनिट स्थापित है. इनमें से एक यूनिट (नंबर दो) को अपग्रेड किया जा गया है. यह 2019 के बाद लगभग बंद ही थी. अब इसकी क्षमता में बढ़ोतरी हो गई है. इसकी क्षमता 1.5 मेगावाट बढ़कर 44.5 हो गई है. अब कुल क्षमता 172 से बढ़कर 173.5 मेगावाट हो गई है. उनका कहना है कि अब लगातार दूसरी यूनिट्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है. ऐसे में अब यूनिट नंबर एक का अपग्रेडेशन शुरू होने वाला है. इसके बाद अन्य दो यूनिट्स का भी अपग्रेडेशन किया जाएगा, ताकि इन यूनिट्स से उत्पादन लगातार बना रहे. इसी के साथ जवाहर सागर बांध पर पनबिजली घर प्लांट में तीन यूनिट्स लगी हुई हैं. तीनों की क्षमता 33-33 मेगावाट यानी कुल 99 मेगावाट है.

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इन सालों में सबसे ज्यादा हुआ है उत्पादन
इन सालों में सबसे ज्यादा हुआ है उत्पादन (ETV Bharat GFX)

साल 2020-21 में कम उत्पादन : पारख ने बताया कि दोनों पनबिजली घर प्लांट की बात की जाए तो साल 2020-21 में केवल महज 2500 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था. इस साल कोरोना काल भी था. साथ ही साल 2019 में राणा प्रताप सागर बांध के प्लांट में पानी प्रवेश कर जाने के चलते यूनिट्स बंद हो गई थी, वहां केवल 100 लाख यूनिट का ही उत्पादन हो पाया था. जबकि जवाहर सागर प्लांट में 2400 लाख यूनिट उत्पादन हुआ था. जबकि इसके पहले साल 2009-10 में भी पानी नहरों में कम छोड़े जाने के चलते 2611 लाख यूनिट उत्पादन ही दोनों प्लांट में हुआ था. जिसमें जेएस में 1172 और आरपीएस में 1439 लाख यूनिट का उत्पादन था.

इस तरह से बन रही है सस्ती बिजली
इस तरह से बन रही है सस्ती बिजली (ETV Bharat GFX)

ये है सर्वाधिक उत्पादन का रिकॉर्ड : पारख के अनुसार दोनों पनबिजली घरों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो साल 2015-16 में 8665 लाख यूनिट उत्पादन का रिकॉर्ड बना हुआ था. यह अब तक सर्वाधिक उत्पादन रहा है. इसमें जवाहर सागर पर 3484 और राणा प्रताप पर 5181 लाख यूनिट उत्पादन हुआ है. राणा प्रताप सागर बांध का यह अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा उत्पादन था, जबकि इसके बाद इस साल 2025-26 में 8440 लाख यूनिट का उत्पादन हुआ है. इसमें जवाहर सागर में अब तक का सबसे अधिक 3606 लाख यूनिट उत्पादन है. इस साल आरपीएस में 4834 लाख यूनिट उत्पादन हुआ है.

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