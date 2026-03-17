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लखनऊ एयरपोर्ट पर 8.55 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, बैंकाॅक से आया एक यात्री गिरफ्तार

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया कि यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर 8.55 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद
लखनऊ एयरपोर्ट पर 8.55 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद (Photo credit: एयरपोर्ट)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की ड्रग्स पकड़ी है. एयर कस्टम्स के अधिकारियों ने संदिग्ध यात्री के बैग की जांच के दौरान करीब 8.552 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 8.55 करोड़ रुपये आंकी गई है.



कस्टम अधिकारी के अनुसार, यात्री मस्कट से फ्लाइट के जरिए 16 मार्च 2026 को लखनऊ पहुंचा था. संदेह के आधार पर जब उसके बैगेज की तलाशी ली गई तो एक काले-ग्रे रंग के बैकपैक में 17 पैकेट बरामद हुए. ये सभी पैकेट कैमलिन कार्बन पेपर में लिपटे हुए पारदर्शी वैक्यूम पॉलीबैग में रखे गए थे, जिनमें हरे रंग का मादक पदार्थ भरा था.

प्राथमिक जांच में इस पदार्थ को हाइड्रोपोनिक वीड बताया जा रहा है. कस्टम अधिकारियों ने एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 43 के तहत इस पूरी खेप को जब्त कर लिया है. आरोपी यात्री को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया कि बैंकॉक से आए यात्रियों की जांच के दौरान एक यात्री संदिग्ध लगने पर उसकी जांच की गई तो उसके पास से 8 किलो से अधिक मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुई है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ 50 लाख से अधिक है. यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

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