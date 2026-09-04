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लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई एक करोड़ 67 लाख की हाइड्रोपोनिक वीड, एक यात्री गिरफ्तार

कसम विभाग के अधिकारी मयंक शर्मा ने बताया कि एक यात्री को हिरासत में लिया गया है.

हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ी गई
हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ी गई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 10:51 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग (कस्टम) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने शुक्रवार को करीब एक करोड़ 67 लाख रुपये मूल्य की संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है. इस बारे में पूछताछ की गई. टीम ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है.

कसम विभाग के अधिकारी मयंक शर्मा ने बताया कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंटेलीजेंस यूनिट ने एक यात्री को हिरासत में लिया है. जिसके पास से कुछ संदिग्ध ड्रग्स बरामद हुई है. यात्री से पूछताछ करने में उसने बताया कि यह उसने बैंकॉक में रिसीव किया था. जिसे लेकर बैंकॉक से ओमान और ओमान से लखनऊ पहुंचा है. यात्री को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे ओमान एयरवेज की उड़ान पहुंची थी. यात्रियों की स्कैनिंग चल रही थी. इसी दौरान एक यात्री संदिग्ध दिखाई दिया. कस्टम विभाग की टीम ने बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए यात्री के बैगेज से डिब्बो में भरी हुई हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की.

प्रथम दृष्टया ड्रग्स पहचान होने के बाद यात्री को हिरासत में ले लिया गया तथा ड्रग्स की जांच के लिए उसे लैब भेजा गया. लैब में प्रमाणित हुआ कि यात्री के पास से बरामद हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) है. जिसका कुल वजन 1.677 ग्राम है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत एक करोड़ 67 लाख रुपये बताई गई है.



यह भी पढ़ें : लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 13 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड; चॉकलेट के पैकेट में लाया गया, एक यात्री गिरफ्तार

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