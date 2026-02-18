ETV Bharat / state

थाईलैंड से तस्करी कर लाया गया 80 लाख का हाइड्रोपॉनिक गांजा जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

हाइड्रोपॉनिक गांजा को स्थानीय भाषा में 'OG' कहा जाता है. यह मुख्य रूप से बैंकॉक से तस्करी कर भारत लाया जाता है.

Hydroponic marijuana seized
गिरफ्तार आरोपी और जब्त गांजे की पुड़िया (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 18, 2026 at 7:40 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाले तस्करों पर जयपुर पुलिस का शिकंजा कसना जारी है. बैंकॉक (थाईलैंड) से तस्करी कर जयपुर लाए गए हाइड्रोपॉनिक गांजे की खेप जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने राजधानी के सांगानेर और प्रताप नगर थाना इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया. जब्त हाइड्रोपॉनिक गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है.

दो जगह से 910.01 ग्राम गांजा पकड़ा: स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने सांगानेर और प्रताप नगर इलाके में दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 910.01 ग्राम हाइड्रोपॉनिक (ऑर्गेनिक) गांजा बरामद किया है. इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है. उन्होंने बताया कि हाइड्रोपॉनिक (ऑर्गेनिक) गांजा को स्थानीय भाषा में 'OG' कहा जाता है. यह मुख्य रूप से थाईलैंड के बैंकॉक से तस्करी कर भारत लाया जाता है.

पढ़ें: राजस्थान के युवाओं को 'ड्रग कूरियर' बनाकर भेजा जाता था बैंकॉक, अहमदाबाद में 8 करोड़ का गांजा बरामद

नकदी और लग्जरी गाड़ी भी जब्त: सीएसटी को चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास एक लग्जरी वाहन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी, जहां दबिश देकर टीम ने वैशाली नगर (जयपुर) निवासी मौलिक अग्रवाल (23) और बलिथल (टोंक) हाल जगतपुरा (जयपुर) निवासी फोरमेन सैनी (26) को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 541 ग्राम हाइड्रोपॉनिक गांजा, 1.55 लाख रुपए नकद और लग्जरी वाहन जब्त किया गया. इस संबंध में सांगानेर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज: उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर सीएसटी ने दूसरी कार्रवाई कुम्भा मार्ग पर सेक्टर-11 रोड के पास की. यहां से श्यामसिंहपुरा (दौसा) हाल सेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर निवासी नितिन शर्मा (25) को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के कब्जे से 369.01 ग्राम हाइड्रोपॉनिक गांजा और एक मोबाइल जब्त किया है. इस संबंध में प्रतापनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

