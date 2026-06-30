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पानी में हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती, बिना मिट्टी के उगाई जाती है फसल

पारंपरिक खेती की तुलना में इसमें लगभग 90% तक कम पानी खर्च होता है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

Hydroponic farming
पानी में होती हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 2:14 PM IST

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रायपुर: एल नीनो की वजह से इस साल मानसून कमजोर पड़ गया है. भारत के ज्यादातर हिस्से सूखे की चपेट में हैं. बारिश नहीं होने की वजह से नदी नाले और डैम सूख रहे हैं. किसान इस इंतजार में हैं कि मानसून के बारिश जमकर बरसें तो वो धान की रोपनी शुरू करें. लेकिन जो हालात बन रहे हैं, उसमें आसमान बिल्कुल साफ है. एल नीनो की वजह से बारिश की दूर-दूर तक संभावना कई क्षेत्रों में नहीं बन रही है. सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को हो रही है. किसान धान की खेती कर उससे होने वाले आय से साल भर परिवार की गाड़ी चलाते हैं. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम साहू कहते हैं कि किसान अगर हाइ्ड्रोपोनिक तकनीक से खेती करें तो उनका ज्यादा फायदा कम मेहनत में मिल सकता है.

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक खेती का नया और स्मार्ट विकल्प के रूप में किसानों के सामने आया है. इस तकनीक के माध्यम से कम पानी कम जगह और अधिक उत्पादन लिया जा सकता है. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बढ़ती जनसंख्या घटती कृषि भूमि और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच खेती की नई और टिकाऊ तकनीक की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है. ऐसे में हाइड्रोपोनिक तकनीक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में एक अभिनव और प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है.

हाइड्रोपोनिक तकनीक क्या होता है ? इससे कैसे खेती की जा सकती है ? हाइड्रोपोनिक तकनीक से क्या फल और सब्जियों को भी उगाया जा सकता है ? हाइड्रोपोनिक तकनीक किस तरह से काम करता है ? इन सभी सवालों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से चर्चा की.

पानी में होती हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती (ETV Bharat)
सवाल: हाइड्रोपोनिक तकनीक क्या है और इससे कैसे खेती की जा सकती है ?

जवाब: हाइड्रोपोनिक तकनीक कृषि का एक आधुनिक तकनीक है. जिसमें किसी भी पौधों को बिना मिट्टी के घुलनशील पदार्थ के बीच में उनकी जड़ों को फैलाया जाता है. इस पद्धति को हम लोग हाइड्रोपोनिक पद्धति कहते हैं. हाइड्रोपोनिक तकनीक खेती की आधुनिक पद्धति है. जिसमें बिना जमीन के बहुत सारे फसलों को हम नियंत्रित वातावरण में लगाते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोपोनिक तकनीक के नाम से जानते हैं. आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, खासकर गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ में टेंपरेचर बहुत बढ़ जाता है. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए नियंत्रित वातावरण में पौधे को बचाते हुए प्रोटेक्ट करते हुए ऑफ सीजन फसल को हाइड्रोपोनिक तकनीक से लगा सकते हैं.


सवाल: यह तकनीक पारंपरिक खेती से कैसे अलग है ?

जवाब: पारंपरिक खेती खेतों में होती है और नेचर आधारित होता है. लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. उसके लिए ढांचा बनाना पड़ता है. नियंत्रित वातावरण और पाली हाउस में इसको लगाना पड़ता है. यदि आप शहर में रहते हैं और कुछ उगाना भी चाहते हैं तो बालकनी में हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर फसल लगा सकते हैं. हाइड्रोपोनिक तकनीक को लेयर विधि से भी किया जा सकता है. एक लेयर से लेकर 10 से 20 लेयर तक इस तकनीक का इस्तेमाल करके खेती की जा सकती है. इस वजह से हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पारंपरिक खेती से अलग है.

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में एक चीज और जिसे एरोफेनिक्स भी कहा जाता है. एरोफेनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का ही प्रकार है. इसमें पौधे के जड़ को स्प्रिंकलर से पानी दिया जाता है. उसी से न्यूट्रिएंट देते हैं. जो आप लगाएंगे उसकी जड़ पानी में डूबी नहीं होगी. एरोफेनिक्स के माध्यम से हम लोग काफी हद तक पानी को बचा सकते हैं.

सवाल: इस तकनीक का छत्तीसगढ़ में आप क्या भविष्य देखते हैं ?

जवाब: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार साल 2024 में हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग के मॉडल को हम लोगों ने लगाया. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये भविष्य की बागवानी है. हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को हम भविष्य के हिसाब से इसलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है. यदि किसी को हरी सब्जी लेनी है, बालकनी में ही हम हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से हरी सब्जियां ले सकते हैं. इसके साथ ही मसाला वाली फसलों में धनिया मेथी जैसी चीजों को 12 महीने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से लिया जा सकता है. इसके अलावा बात अगर फलों की करें तो फलों में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, गोल्डेन बेरी इन फलों को भी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से उगा सकते हैं. ऐसे में छोटे परिवार के लिए शहरी परिवेश के लिए जहां पर मार्केट दूर हो ऑर्गेनिक फल और सब्जी लेना हो तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से आप अपने ही घर पर फसल ले सकते हैं.

सवाल: इस तकनीक के माध्यम से बिना मिट्टी के पौधे कैसे उगाए जाते हैं ?
जवाब: हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में एक विकपाट फ्रेम होता है. उस फ्रेम में हम लोग बीज को कोकोपीट माध्यम को डालते हैं. वैसे ही एनएफटी भी होता है. जड़ वाली पाट में हम लोग दूसरे फसल को लगा लेते हैं. बहुत कम जगह में बहुत सारे पौधों को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से लगाया जा सकता है. विदेशी सब्जियां भी इस तकनीक के माध्यम से आप उगा सकते हैं. इसके अलावा फलों में अंजीर की कटिंग है. हाइड्रोपोनिक्स है तो हाइड्रोपोनिक्स का माध्यम कोकोपीट लेते हैं तो अंजीर की कटिंग में भी हम लोग 4 से 5 शाखा रखते हैं. एक अंजीर के पौधे से 10 से 12 अंजीर ले लेते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से किसान भाई अंजीर की खेती कर सकते हैं.

सवाल: इस तकनीक में कौन-कौन से पोषक तत्व दिए जाते हैं ?
जवाब: हाइड्रोपोनिक सिस्टम में घुलनशील जो खाद होते हैं जिसको हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं वो 1919 है. इसके अलावा जिंक और बोरान हैं. मेंक्रो और माइक्रो जिसको हम लोग मुख्य पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व मानतेे हैं, इन सभी को घुलनशील अवस्था में हाइड्रोपोनिक्स की टंकी में घोलकर मिलाते हैं. इस तकनीक में 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. इन सभी प्रकार के पोषक तत्वों को घुलनशील के रूप में हाइड्रोपोनिक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है.

सवाल: इस तकनीक के माध्यम से किन फलों और सब्जियों को बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है ?

जवाब: साल 2024 में हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स में जो फसल उगाए उनमें सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी की फसल लगी. स्ट्रॉबेरी की फसल बहुत आसानी से ली जा सकती हैं. एरोफोनिक्स में हम लोग खीरा को, चेरी टोमेटो को बहुत अच्छे से ले सकते हैं. टावर सिस्टम के माध्यम से पुदीना लगा सकते हैं. इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में दो ऐसी सब्जियां या भाजी है जिसमें एक पोई और दूसरा शकरकंद है, दोनों कटिंग वाली सब्जियां हैं, इनको उगा सकते हैं. इन दोनों भाजियों की मार्केट में काफी डिमांड रहती है और रेट भी किसान भाइयों को अच्छा मिलता है. इसके साथ ही खट्टी भाजी, मेथी, धनिया इन सब सब्जियों को बहुत आसानी से हाइड्रोपोनिक्स में उगा सकते हैं. फूलों की बात करें तो आर्किट को भी बहुत आसानी से हाइड्रोपोनिक्स में ले सकते हैं.

सवाल: इस तकनीक की यूनिट लगाने में शुरुआती लागत कितनी आती है ?
जवाब: रेक के हिसाब से पैसा खर्च होता है. कोई किसान A फ्रेम बनाता है तो कोई ऐसे 10 रेक बनवाते हैं. उस रेक में 200 से ढाई सौ पौधे रख सकते हैं. इसमें सिर्फ पीवीसी पाइप लगता है. पीवीसी पाइप का दाम महंगा होता है. उसके बाद फ्रेम तैयार करने के लिए लोहे का फ्रेम बना सकते हैं. बांस का भी फ्रेम बनाया जा सकता है. एरिया के हिसाब से यदि 200 पौधे लगाना है तो आप सिर्फ एक टावर सिस्टम बना सकते हैं. बिजली की पूरी व्यवस्था इस तकनीक में इस्तेमाल होती है. ऐसी स्थिति में जब लागत की बात करते हैं तो 100 स्क्वायर मीटर में यदि पांच प्रकार के हाइड्रोपोनिक्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 80 हजार रुपए के आसपास का खर्चा आता है. जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसकी लागत भी उतनी बढ़ जाएगी.

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