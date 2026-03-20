तकनीकी सुधार के बाद तीसरी बार हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, जींद से सोनीपत के बीच लगाया एक चक्कर
जींद सोनीपत रूट पर शुक्रवार को तीसरी बार हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया. 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई स्पीड.
Published : March 20, 2026 at 8:24 PM IST
जींद: तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस के बाद दिल्ली से लौटी हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल इस सप्ताह तीसरी बार किया गया. शुक्रवार दोपहर बाद साढ़े चार बजे हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए निकली. तीसरे ट्रायल में हाइड्रोजन ट्रेन का जींद से सोनीपत के बीच केवल एक चक्कर लगवाया गया. जबकि इससे पहले दो बार ट्रेन का ट्रायल हुआ. दोनों बार सोनीपत से जींद के बीच दो-दो चक्कर लगवाए गए.
फिर हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल: दिल्ली से मेंटेनेंस से लौटने के बाद ट्रेन का 16 मार्च को ट्रायल किया गया था. इस दौरान पहली बार ट्रेन को जींद से सोनीपत रूट पर दो बार चलाया गया था. हर जंक्शन पर ट्रेन को एक से दो मिनट पर रोका गया. इसके बाद बुधवार को ट्रेन का फिर से ट्रायल किया गया था. इस दौरान भी ट्रेन के दो चक्कर लगवाए गए थे. जींद से सोनीपत के बीच की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है.
बाहर से मंगवाई गई हाइड्रोजन गैस: हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग तीन घंटे का समय ले रही है. ट्रेन की गति 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है. वहीं हाइड्रोजन प्लांट के इलोक्ट्रोफायर में आई खराबी को दूर करने के लिए मेधा कंपनी के उच्चाधिकारी आए हुए हैं. वहीं इलेक्ट्रोफायर के खराब होने के चलते एक और टैंकर में बाहर से हाइड्रोजन गैस मंगवाई गई है. इससे पहले दो टैंकर आ चुके हैं. इन दोनों टैंकरों की गैस को हाइड्रोजन ट्रेन में भरा जा चुका है. अब तीसरा टैंकर मंगवाया गया है.
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