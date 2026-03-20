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तकनीकी सुधार के बाद तीसरी बार हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, जींद से सोनीपत के बीच लगाया एक चक्कर

जींद: तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस के बाद दिल्ली से लौटी हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल इस सप्ताह तीसरी बार किया गया. शुक्रवार दोपहर बाद साढ़े चार बजे हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए निकली. तीसरे ट्रायल में हाइड्रोजन ट्रेन का जींद से सोनीपत के बीच केवल एक चक्कर लगवाया गया. जबकि इससे पहले दो बार ट्रेन का ट्रायल हुआ. दोनों बार सोनीपत से जींद के बीच दो-दो चक्कर लगवाए गए.

फिर हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल: दिल्ली से मेंटेनेंस से लौटने के बाद ट्रेन का 16 मार्च को ट्रायल किया गया था. इस दौरान पहली बार ट्रेन को जींद से सोनीपत रूट पर दो बार चलाया गया था. हर जंक्शन पर ट्रेन को एक से दो मिनट पर रोका गया. इसके बाद बुधवार को ट्रेन का फिर से ट्रायल किया गया था. इस दौरान भी ट्रेन के दो चक्कर लगवाए गए थे. जींद से सोनीपत के बीच की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है.