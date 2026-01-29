जींद पहुंची देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भंभेवा स्टेशन पर 3-4 दिन होगा ट्रायल, रेलवे स्टाफ की आमजन से खास अपील
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल जींद के भंभेवा रेलवे स्टेशन पर 3-4 दिनों तक चलेगा.
Published : January 29, 2026 at 2:05 PM IST
जींद: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन गुरुवार को भंभेवा स्टेशन पहुंचा है. यहां सोनीपत रेलवे ट्रैक पर ट्रायल की जाएगी. हाइड्रोजन इंजन को एक दूसरे डीजल इंजन से जोड़कर सुरक्षित तरीके से भम्भेवा स्टेशन तक पहुंचाया गया. यह पूरी प्रक्रिया तय मानकों के तहत की गई. ताकि किसी प्रकार की तकनीकी या सुरक्षा संबंधी परेशानी न हो.
भंभेवा स्टेशन पर ट्रेन ट्रायल: ट्रायल के दौरान आसपास के रेलवे ट्रैक, सिग्नल व्यवस्था और स्टेशन परिसर की भी जांच की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. रेलवे ने आम लोगों से भी अपील की है कि ट्रायल के समय रेलवे ट्रैक के आसपास न जाएं और नियमों का पालन करें. भंभेवा स्टेशन के आसपास अगले तीन से चार दिनों तक हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का ट्रायल किया जाएगा. इस दौरान इंजन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जाएगी.
प्रदूषण रहित होगी हाइड्रोजन ट्रेन: ट्रायल के समय रेलवे की तकनीकी टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और हर पहलू पर निगरानी रखेंगे. हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य की पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा है. डीजल और पेट्रोल से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण रहित है और इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी.
जल्द पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन: इसी कारण इस परियोजना को लेकर रेलवे प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है. सफल ट्रायल के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को नियमित संचालन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा. उम्मीद है कि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहेगा और आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई और सुरक्षित सुविधा साबित होगी.
