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फिर हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, मेंटेनेंस के बाद जींद से सोनीपत रूट पर दो बार चलाया गया

जींद: तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस के बाद एक बार फिर से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया गया. सोमवार को पहली बार ट्रेन को जींद से सोनीपत रूट पर दो बार चलाया गया. इस दौरान हर जंक्शन पर ट्रेन को एक से दो मिनट पर रोका गया. ट्रेन सुबह लगभग साढ़े सात बजे हाइड्रोजन प्लांट के यार्ड से निकली. इसके बाद ट्रेन को जींद जंक्शन पर लाया गया. वहां से ट्रेन लगभग सुबह सवा 11 बजे सोनीपत के लिए रवाना हुई.

फिर से हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल: हाइड्रोजन ट्रेन दोपहर लगभग दो बजकर 50 मिनट पर सोनीपत पहुंची थी. यहां दस मिनट ठहराव के बाद हाइड्रोजन ट्रेन दोपहर तीन बजे सोनीपत से जींद के लिए रवाना हुई और शाम पांच बजकर 10 मिनट पर ट्रेन जींद पहुंची. इसके बाद ट्रेन शाम साढ़े पांच बजे जींद से सोनीपत के लिए दोबारा चली. जींद से सोनीपत रूट पर पहली बार ट्रेन के दो चक्कर लगाए गए.

जींद सोनीपत रूट पर दौड़ी ट्रेन: इस दौरान हाइड्रोजन ट्रेन की गति 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी गई. इससे पहले 25 से 28 फरवरी को चार दिन तक हुए ट्रायल के दौरान जींद से सोनीपत रूट पर एक ही चक्कर लगाया गया था. एक सप्ताह बाद दिल्ली से मेनटेनेंस के लिए जींद पहुंची ट्रेन को दोबारा ट्रायल के लिए ट्रैक पर चलाकर देखा गया है.