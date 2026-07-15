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दुल्हन की तरह सजाई जाएगी हाइड्रेजन ट्रेन, दिल्ली से 10 दिन बाद जींद पहुंची, 17 जुलाई को पीएम दिखाएंगे हरी झंड़ी

दिल्ली के शकूरबस्ती वर्कशॉप में तकनीकी निरीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को जींद भेजा गया. पीएम इसे हरी झंडी दिखाएंगे.

Hydrogen train
Hydrogen train (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 12:38 PM IST

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जींद: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तकनीकी परीक्षण के बाद मंगलवार को 10 दिन बाद शकूरबस्ती रेलवे वर्कशॉप से जींद आ गई है. 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. उद्घाटन से पहले ट्रेन को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा. ट्रेन के इंजन समेत सभी कोचों की फूलों की सजावट की जाएगी. इसके लिए गेंदा, रजनीगंधा, ऑर्किड और अन्य रंग-बिरंगे फूलों का उपयोग किया जाएगा. फूलों की सजावट के साथ ट्रेन के भीतर और बाहरी की साफ-सफाई और तकनीकी जांच भी की जा रही है.

शकूरबस्ती वर्कशॉप से जींद लौटी हाइड्रोजन ट्रेन: बताया जा रहा है कि शकूरबस्ती वर्कशॉप में ट्रेन के रखरखाव और तकनीकी निरीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद इसे जींद भेजा गया है. अब रेलवे के तकनीकी कर्मचारी उद्घाटन से पहले सभी प्रणालियों का अंतिम परीक्षण करेंगे. जिससे कि संचालन के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए.

डिप्टी स्पीकर ने हाइड्रोजन ट्रेन चालक से की बातचीत: मंगलवार को जैसे ही हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को पता चला कि जंक्शन पर दस दिन बाद हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, वो भी तुरंत वहां पहुंच गए. बाकायदा उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में चढ़ कर चालक से बातचीत की और हाइड्रोजन ट्रेन के साथ एक फोटो भी ली. गौरतलब है कि 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन होगा, जो जींद से सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी. ट्रेन में 200 विद्यार्थी भी सफर करेंगे. हालांकि विद्यार्थियों को पांडू पिंडारा उतार दिया जाएगा.

जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी ट्रेन: ट्रेन के शकूरबस्ती से आने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर फूलों से भव्य तरीके से सजाया जाएगा. जींद से सोनीपत रूट पर चलने वाली हाइड्रेाजन ट्रेन की स्पीड 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है. हालांकि पिछले दिनों ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल हुआ था. ट्रेन को अलग-अलग रूट पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ा कर देखा गया था.

हाइड्रोजन ट्रेन का हो चुका हाई स्पीड ट्रायल: जींद से रोहतक, जींद से किलाजफरगढ़, दिल्ली सब्जी मंडी, सोनीपत से दिल्ली, जींद से खरैंटी, बहादुरगढ़ व शकूरबस्ती के बीच हाई स्पीड ट्रायल हुए थे. वहीं हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

17 जुलाई को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: मंगलवार को दिल्ली मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) संजीव कुमार सिन्हा जींद रेलवे स्टेशन पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. बैठक के दौरान एडीआरएम ने कहा कि "17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे की सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं. स्टेशन परिसर की साफ-सफाई, यात्री सुविधाएं, प्लेटफार्म व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, प्रवेश व निकास मार्ग, पार्किंग और वीआइपी मूवमेंट से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं."

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