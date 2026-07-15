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दुल्हन की तरह सजाई जाएगी हाइड्रेजन ट्रेन, दिल्ली से 10 दिन बाद जींद पहुंची, 17 जुलाई को पीएम दिखाएंगे हरी झंड़ी

जींद: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तकनीकी परीक्षण के बाद मंगलवार को 10 दिन बाद शकूरबस्ती रेलवे वर्कशॉप से जींद आ गई है. 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. उद्घाटन से पहले ट्रेन को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा. ट्रेन के इंजन समेत सभी कोचों की फूलों की सजावट की जाएगी. इसके लिए गेंदा, रजनीगंधा, ऑर्किड और अन्य रंग-बिरंगे फूलों का उपयोग किया जाएगा. फूलों की सजावट के साथ ट्रेन के भीतर और बाहरी की साफ-सफाई और तकनीकी जांच भी की जा रही है.

शकूरबस्ती वर्कशॉप से जींद लौटी हाइड्रोजन ट्रेन: बताया जा रहा है कि शकूरबस्ती वर्कशॉप में ट्रेन के रखरखाव और तकनीकी निरीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद इसे जींद भेजा गया है. अब रेलवे के तकनीकी कर्मचारी उद्घाटन से पहले सभी प्रणालियों का अंतिम परीक्षण करेंगे. जिससे कि संचालन के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए.

डिप्टी स्पीकर ने हाइड्रोजन ट्रेन चालक से की बातचीत: मंगलवार को जैसे ही हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को पता चला कि जंक्शन पर दस दिन बाद हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, वो भी तुरंत वहां पहुंच गए. बाकायदा उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन में चढ़ कर चालक से बातचीत की और हाइड्रोजन ट्रेन के साथ एक फोटो भी ली. गौरतलब है कि 17 जुलाई को हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन होगा, जो जींद से सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी. ट्रेन में 200 विद्यार्थी भी सफर करेंगे. हालांकि विद्यार्थियों को पांडू पिंडारा उतार दिया जाएगा.

जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी ट्रेन: ट्रेन के शकूरबस्ती से आने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर फूलों से भव्य तरीके से सजाया जाएगा. जींद से सोनीपत रूट पर चलने वाली हाइड्रेाजन ट्रेन की स्पीड 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है. हालांकि पिछले दिनों ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल हुआ था. ट्रेन को अलग-अलग रूट पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ा कर देखा गया था.