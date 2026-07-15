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हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आई सामने, शानदार सीटों के साथ चार्जिंग सॉकेट और हैंडग्रिपर लगाए गए

हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आई सामने ( ETV Bharat )