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हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आई सामने, शानदार सीटों के साथ चार्जिंग सॉकेट और हैंडग्रिपर लगाए गए

17 जुलाई से हरियाणा के जींद-सोनीपत के बीच चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें सामने आई है.

Hydrogen train interior revealed decoration work underway Jind Sonipat PM Narendra Modi
हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आई सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 10:46 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 11:02 PM IST

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जींद : देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. ट्रायल और मेंटेनेंस के बाद शकूरबस्ती (दिल्ली) से हाइड्रोजन ट्रेन जींद आ चुकी है. अब लगातार दो दिन तक ट्रेन की वाशिंग और डेकोरेशन का काम किया जाएगा. प्रधानमंत्री द्वारा ट्रेन के उद्घाटन को देखते हुए इसे भव्य तरीके से सजाया जाएगा. हाइड्रोजन ट्रेन में 1,200 किलोवाट क्षमता का आधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगाया गया है.

हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें : पीएम मोदी ने आज हाइड्रोजन ट्रेन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी. वहीं ट्रेन के उद्घाटन से पहले ट्रेन के कोच की अंदर की तस्वीरें भी सामने आई है. हाइड्रोजन ट्रेन एक नॉन एसी ट्रेन है जिसमें शानदार सीटों, पंखों के अलावा खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए हैंडग्रिपर लगाए गए हैं. ट्रेन में चार्जिंग के लिए जगह-जगह सॉकेट लगाए गए हैं. साथ ही स्टेशन के बारे में बताते डिस्प्ले भी लगाए गए हैं. एक बार में ट्रेन में 2600 यात्री सफर कर सकते हैं.

हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आई सामने (ETV Bharat)

सजावट का काम जारी : शकूरबस्ती से पहुंची अधिकारियों की टीम की देखरेख में ट्रेन की सजावट का काम जारी है. ट्रेन को लेकर छह लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और दो गार्डों को चेन्नई और गुजरात में स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई गई है.

Hydrogen train interior revealed decoration work underway Jind Sonipat PM Narendra Modi
ट्रेन में बैठने के लिए शानदार सीटें (ETV Bharat)

शहर में भी सौंदर्यीकरण का काम : प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जींद शहर में लगातार सौंदर्यीकरण कार्य करवाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रूट पर संदेश देती पेंटिंग, ग्रीनरी के लिए काम और यहां तक कि बिजली की तारों को भी बदलने का काम किया जा रहा है. चिह्नित किए गए मुख्य मार्ग पर सफाई का कार्य लगातार हो रहा है. सड़कों के गड्ढों को भरा जा रहा है. डिवाइडरों और फुटपाथों को नए रंगरोगन से चमकाया जा रहा है. प्रशासन की कई टीमें दिन-रात इस कार्य को पूरा करने में जुटी हैं.

Hydrogen train interior revealed decoration work underway Jind Sonipat PM Narendra Modi
ट्रेन के डिब्बे में लगा डिस्प्ले (ETV Bharat)

जींद से सोनीपत के बीच चलेगी ट्रेन : हाइड्रोजन ट्रेन नंबर 74010 रोज सुबह 7:40 बजे जींद से रवाना होकर 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 74009 सुबह 10:40 बजे सोनीपत से चलेगी और दोपहर एक बजे जींद पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भम्भेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खांडराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना हरियाणा और बड़वासनी स्टेशनों पर रुकेगी.

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ट्रेन के लोको पायलट (ETV Bharat)
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ट्रेन का इंटिरियर (ETV Bharat)
Hydrogen train interior revealed decoration work underway Jind Sonipat PM Narendra Modi
हैंडग्रिपर लगाए गए (ETV Bharat)

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Last Updated : July 15, 2026 at 11:02 PM IST

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