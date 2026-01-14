ETV Bharat / state

जल्द होगा हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, प्लांट के लिए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू, नमी सुखाने के लिए लगाए जाएंगे हीटर

जींद: हरियाणा के जींद रेलवे जंक्शन के पास खड़ी हाइड्रोजन ट्रेन जल्द शुरू हो सकती है. उम्मीद थी कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रेन में कुछ दिक्कतें हैं. जिन्हें दूर करने में रेलवे विभाग जुटा है. वहीं हाइड्रोजन प्लांट में बनी नमी को सुखाने के लिए विशेष हीटर लगाए जाएंगे. हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील व संवेदनशील है, ऐसे में किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई कमी रेलवे नहीं छोड़ रहा है.

हाइड्रोजन प्लांट के लिए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया: रेलवे ने इसके लिए हर प्रकार के सर्टिफिकेशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही सभी प्रकार की प्रक्रिया पूरी करके जींद-सोनीपत रेलवे लाइन पर हाइड्रोजन ट्रेन की ट्रायल ली जाएगी. खास तौर पर हाइड्रोजन गैस के भंडारण और उपयोग को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. हाइड्रोजन गैस में मौजूद नमी ट्रेन के इंजन और फ्यूल सेल सिस्टम पर असर डाल सकती है.

जनवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकता है ट्रायल: नमी की समस्या को दूर करने के लिए हाइड्रोजन प्लांट में विशेष हीटर लगाए जाएंगे, ताकि गैस में मौजूद नमी को पूरी तरह सुखाया जा सके. रेलवे प्रबंधन इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता. सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही ट्रायल को अंतिम रूप दिया जाएगा. ऐसे में जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक ट्रायल होने की संभावना है.