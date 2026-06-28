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हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल दूसरे दिन भी जारी, सोनीपत से दिल्ली के बीच 120 KM प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ी

Hydrogen Train High Speed Trial ( ETV Bharat )

जींद: शनिवार को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का स्पीड रन किया गया. पहले डीजल इंजन ट्रेन को जींद जंक्शन से सोनीपत रेलवे स्टेशन तक लेकर पहुंची इसके बाद सोनीपत से दिल्ली के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का स्पीड रन हुआ. इस दौरान ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया. शनिवार को सोनीपत से दिल्ली के बीच हाइड्रोजन ट्रेन के चार चक्कर लगवाए गए. दूसरे दिन भी हाइड्रोजन ट्रेन का स्पीड ट्रायल: जींद से दिल्ली जाते समय ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रही. सोनीपत से दिल्ली सब्जी मंडी के बीच ट्रेन के तीन ट्रायल हुए. इस दौरान ट्रेन को 80, 100 और 120 की अलग-अलग स्पीड मानकों पर ट्रायल किया गया. इससे पहले शुक्रवार को ट्रेन पहले जींद से दिल्ली गई थी और फिर दिल्ली से सोनीपत के बीच ट्रायल किए गए थे. शुक्रवार को हुआ था पहला ट्रायल: शुक्रवार को दिल्ली से सोनीपत रूट पर ट्रेन का ट्रायल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किया गया था. इसके बाद सोनीपत से दिल्ली जाते समय भी ट्रेन की स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी. इसके बाद दिल्ली-सोनीपत रूट पर अपडाउन का चक्कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रायल किया गया. वहीं दिल्ली से सोनीपत आते समय अंतिम चक्कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी गई थी. शुक्रवार देर रात ट्रेन सोनीपत से जींद वापस जींद पहुंची थी.