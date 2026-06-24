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26 जून को होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्राइल, 120 KM प्रति घंटा रहेगी रफ्तार

26 जून को होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्राइल ( ETV Bharat )

जींद: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की हाई स्पीड ट्रायल रन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ट्रायल प्रक्रिया की निगरानी के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) की टीम आज यानी बुधवार को लखनऊ से जींद जंक्शन पहुंच जाएगी. इसके बाद ट्रेन का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परीक्षण किया जाएगा. हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सोनीपत रूट पर निर्धारित किया गया है. हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल: हालांकि इसका ट्रायल 24 जून को लिया जाना था, लेकिन अब 26 जून को लिया जाएगा. पहले ट्रेन के कम गति वाले परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं. अब हाई स्पीड ट्रायल के जरिए ट्रेन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी. इसमें ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन की क्षमता, सुरक्षा मानकों, कंपन, ट्रैक पर स्थिरता और विभिन्न परिस्थितियों में ट्रेन के प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा. आरडीएसओ की विशेषज्ञ टीम ट्रायल के दौरान प्राप्त होने वाले सभी तकनीकी आंकड़ों का विश्लेषण करेगी. जींद-सोनीपत रूट पर दौड़ेगी ट्रेन (ETV Bharat)