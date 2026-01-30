ETV Bharat / state

दूसरे दिन भी हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन की टेस्टिंग जारी, गति, ब्रेकिंग सिस्टम, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की हो रही जांच

Hydrogen train engine: देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन का ट्रायल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. जल्द ये जींद में दौड़ेगी.

By ETV Bharat Haryana Team

January 30, 2026

जींद: देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन का ट्रायल भंभेवा स्टेशन पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. भंभेवा स्टेशन पर ट्रेन के इंजन की टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद शनिवार को इसे जींद लाया जा सकता है. शनिवार तक टेस्टिंग का कार्य पूरा होने की उम्मीद है. यदि टेस्टिंग कंफर्म हुई, तो इंजन की रफ्तार और ज्यादा बढ़ाने पर काम किया जाएगा. टेस्टिंग में इंजन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है.

कंप्यूटर में सेव ट्रेन के इंजन का डाटा: इसी कारण इस परियोजना को लेकर रेलवे प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है. सफल ट्रायल के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को नियमित संचालन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा. उम्मीद है कि ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहेगा और आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई और सुरक्षित सुविधा साबित होगी. रेलवे के अनुसार कंप्यूटर में ट्रेन का पूरा डाटा अपडेट है.

बिजली संग्रहण के लिए यूपीएस लगाया गया: इंजन में कहीं पर भी थोड़ी सी तकनीकी कमी आने के बाद एंटीना के माध्यम से फोल्डर खोल कर खामी को दूर कर दिया जाएगा. एंटीना के साथ कंप्यूटर अधिकारियों के पास लैपटॉप में उनके काम आने वाले पांच बाक्सों में अन्य उपकरण हैं. वहीं बिजली की समस्या नहीं आए, इसके लिए इंजन की फ्रीक्वेंसी जांच के लिए एक जनरेटर भी लगाया गया है. इसके साथ में बिजली को संग्रहण करने के लिए यूपीएस भी लगाया है.

जींद-सोनीपत ट्रेक पर चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन: फ्रीक्वेंसी जानने वाली टीम सुबह सवा सात बजे सोनीपत से ट्रेन में सवार होकर भंभेवा पहुंच गई थी. गौरतलब है कि वीरवार को जींद जंक्शन से डीजल इंजन की मदद से हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन को भंभेवा लाया गया. यहां तीन दिन तक इंजन का ट्रायल होगा. चेन्नई की मेधा कंपनी और दिल्ली से रेलवे कर्मचारी भी ट्रायल के लिए पहुंचे हैं. ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द ही जींद-सोनीपत ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल पाएगी.

रेलवे की आमजन से अपील: हाइड्रोजन इंजन को एक दूसरे डीजल इंजन से जोड़कर सुरक्षित तरीके से भंभेवा स्टेशन तक पहुंचाया गया. ये पूरी प्रक्रिया तय मानकों के तहत की गई ताकि किसी प्रकार की तकनीकी या सुरक्षा संबंधी परेशानी नहीं हो. ट्रायल के दौरान आसपास के रेलवे ट्रैक, सिग्नल व्यवस्था और स्टेशन परिसर की भी जांच की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय स्टाफ को आवश्यक दिशा व निर्देश दिए गए हैं. रेलवे ने आम लोगों से भी अपील की है कि ट्रायल के समय रेलवे ट्रैक के आसपास ना जाए और नियमों का पालन करें.

