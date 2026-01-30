ETV Bharat / state

दूसरे दिन भी हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन की टेस्टिंग जारी, गति, ब्रेकिंग सिस्टम, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की हो रही जांच

जींद: देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन का ट्रायल भंभेवा स्टेशन पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. भंभेवा स्टेशन पर ट्रेन के इंजन की टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद शनिवार को इसे जींद लाया जा सकता है. शनिवार तक टेस्टिंग का कार्य पूरा होने की उम्मीद है. यदि टेस्टिंग कंफर्म हुई, तो इंजन की रफ्तार और ज्यादा बढ़ाने पर काम किया जाएगा. टेस्टिंग में इंजन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जा रही है.

कंप्यूटर में सेव ट्रेन के इंजन का डाटा: इसी कारण इस परियोजना को लेकर रेलवे प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है. सफल ट्रायल के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को नियमित संचालन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा. उम्मीद है कि ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहेगा और आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई और सुरक्षित सुविधा साबित होगी. रेलवे के अनुसार कंप्यूटर में ट्रेन का पूरा डाटा अपडेट है.

बिजली संग्रहण के लिए यूपीएस लगाया गया: इंजन में कहीं पर भी थोड़ी सी तकनीकी कमी आने के बाद एंटीना के माध्यम से फोल्डर खोल कर खामी को दूर कर दिया जाएगा. एंटीना के साथ कंप्यूटर अधिकारियों के पास लैपटॉप में उनके काम आने वाले पांच बाक्सों में अन्य उपकरण हैं. वहीं बिजली की समस्या नहीं आए, इसके लिए इंजन की फ्रीक्वेंसी जांच के लिए एक जनरेटर भी लगाया गया है. इसके साथ में बिजली को संग्रहण करने के लिए यूपीएस भी लगाया है.