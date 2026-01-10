ETV Bharat / state

दिमाग में पानी भरने के कारण सिर का आकार सामान्य से दोगुना हुआ; बच्चे का KGMU में हुआ सफल ऑपरेशन

लखनऊ: केजीएमयू पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 11 माह के मासूम के सिर की सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है. जन्म से ही बच्चे के दिमाग में पानी भर गया था. यह धीरे-धीरे बढ़ रहा था. नतीजतन बच्चे के सिर का साइज सामान्य से दोगुना हो गया था.

दिमाग में पानी भर गया था: पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. जेडी रावत ने बताया कि आलमबाग स्थित जेल रोड निवासी विकास महतो के बच्चे को दिमाग में पानी भरने की जन्मजात बीमारी थी. मेडिकल साइंस में इस बीामरी को हाइड्रोसिफ़लस (दिमाग में पानी भरना) कहते हैं. यह बीमारी एक हजार में एक बच्चे को होती है. इसमें बच्चे का सिर का आकार सामान्य से दोगुना बड़ा हो गया था.

दो महीने तक आईसीयू में रखना पड़ा: उसकी आंखें तक बंद होने लगी थी. गर्भावस्था के आठवें महीने में ही डॉक्टरों ने परिवारीजनों को बच्चे के सिर में पानी होने की जानकारी दी थी. जन्म के बाद संक्रमण के कारण बच्चे को दो महीने तक आईसीयू में रखना पड़ा. निजी कारणों से समय पर इलाज नहीं हो सका, जिससे बच्चे का सिर असामान्य रूप से बड़ा हो गया.

सिर का आकार 84 सेंटीमीटर था: परिवारीजनों ने पहले तो बच्चे को कई अस्पतालों में दिखाया. इलाज कराया, लेकिन फायदा नहीं हुआ. परिवारीजन बच्चे को लेकर केजीएमयू पहुंचे. यहां पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में दिखाया. जांच के बाद बच्चे के सिर का ऑपरेशन करने की सलाह दी. डॉ. जेडी रावत ने बताया कि सामान्य रूप से 11 महीने में बच्चे के सिर का व्यास 43 से 47 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस बच्चे के सिर का आकार 84 सेंटीमीटर था.