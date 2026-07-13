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धनबाद के बड़कीटांड क्षेत्र में फिर धंसी सड़क, 6 फीट गहरे गोफ में फंसी हाइड्रा मशीन

धनबाद के बड़कीटांड इलाके में सड़क धंसने की वजह से बने गोफ में एक हाइड्रा मशीन फंस गई.

Road caved in in Barkitand area
बड़कीटांड क्षेत्र में सड़क धंसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 2:39 PM IST

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धनबाद: जिले के जोरापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़कीटांड इलाके में अचानक सड़क धंसने की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जामाडोबा-जीतपुर मुख्य मार्ग पर सड़क के बीचों-बीच बड़ा गोफ बनने से एक हाइड्रा मशीन उस गोफ में फंस गई. राहत की बात रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन लगातार तीसरी बार एक ही जगह पर जमीन धंसने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

छह फीट गहरे गड्डे में धंसी हाइड्रा मशीन

घटना बड़कीटांड स्थित एक बंद दुकान के पास हुई, जहां अचानक करीब सात फीट लंबा, तीन फीट चौड़ा और लगभग छह फीट गहरा गोफ बन गया. उसी दौरान वहां से गुजर रही हाइड्रा मशीन का पिछला हिस्सा धंसे हुए जमीन में फंस गया. काफी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे में मशीन को सुरक्षित बाहर निकाला गया. मशीन चालक पूरी तरह सुरक्षित है.

बड़कीटांड क्षेत्र में फिर धंसी सड़क (Etv Bharat)

सड़क धंसने के दौरान माडा की चार इंच व्यास वाली जलापूर्ति पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई. पाइप लाइन टूटने से बड़ी मात्रा में पानी जमीन के भीतर रिस गया. सूचना मिलने पर माडा के अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्र की जलापूर्ति बंद कर दी.

Hydra machine sunk into sinkhole
गोफ में फंसी हाइड्रा मशीन (Etv Bharat)

इलाके में सही तरीके से नहीं हुई है बालू भराई

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने टाटा प्रबंधन और माडा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया. लोगों का आरोप है कि यह इलाका भूमिगत खनन क्षेत्र है, जहां खनन के बाद वैज्ञानिक तरीके से बालू भराई (सैंड स्टोइंग) नहीं किए जाने के कारण जमीन अंदर से कमजोर हो गई है. उनका कहना है कि 2024 की दुर्गा पूजा के दौरान भी इसी स्थान पर जमीन धंस गई थी लेकिन उस समय केवल औपचारिकता करते हुए भराई कर मामले को खत्म कर दिया गया था.

barkitand area of dhanbad
मौके पर मौजूद पुलिस बल (Etv Bharat)

लंबे समय से हो रहा था पानी का रिसाव

वहीं कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन में लंबे समय से रिसाव हो रहा था, जिससे मिट्टी अंदर से कटती रही थी. इसी वजह से भारी वाहन का दबाव पड़ते ही सड़क धंस गई. घटना की सूचना मिलते ही जोरापोखर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

मुख्य सड़क की गई है बैरिकेडिंग

एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को मौके पर तैनात रखा गया है.

घटना की सूचना संबंधित कंपनी प्रबंधन को दे दी गई है. सड़क की तत्काल भराई कराने के निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है. गोफ वाली जगह की फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है: उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, जोरापोखर

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गड्डे में धंसी हाइड्रा मशीन
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HYDRA MACHINE SANK INTO DEEP PIT

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