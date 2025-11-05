ETV Bharat / state

फरीदाबाद में हाइड्रा मशीन ऑपरेटर की मौत, कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक असंतुलित होने के बाद पलटी

Hydra machine accident in Faridabad: फरीदाबाद में हाइड्रा मशीन पलटने से ऑपेरटर की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Hydra machine accident in Faridabad
Hydra machine accident in Faridabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 9:25 AM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: मंगलवार शाम को फरीदाबाद में हाइड्रा पलटने से हादसा हो गया. पुलिस को सूचना मिली कि आरपीएस कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. जहां पर एक हाइड्रा मशीन डिसबैलेंस (असंतुलित) हो गई. जिससे हाइड्रा ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान राम सिंह के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है. वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था और फिलहाल किराए पर थाना सराय क्षेत्र में रहता था. हादसा उस समय हुआ जब वो आरपीएस कंपनी के निर्माण कार्य में लगे हाइड्रा वाहन को चला रहा था.

फरीदाबाद में हाइड्रा मशीन पलटने से हादसा: जानकारी के अनुसार, आरपीएस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का ठेका पनार कंपनी को दिया हुआ है. पनार कंपनी ने आगे ये कॉन्ट्रैक्ट केडी कंपनी को सौंपा था. जिस हाइड्रा मशीन से ये हादसा हुआ, वो नरेंद्र नाम के युवक की बताई जा रही है. नरेंद्र ने ये हाइड्रा केडी कंपनी को किराए पर दे रखी थी. घटना की सूचना मिलते ही थाना सराय पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि मृतक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मृतक के परिजनों को गोरखपुर में सूचित कर दिया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: थाना प्रभारी ने बताया कि "ये हादसा शाम करीब 6 बजे के आसपास हुआ था. परिजनों के गोरखपुर से आने के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वो नियमानुसार की जाएगी. फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है कि हाइड्रा मशीन के डिसबैलेंस होने का कारण तकनीकी खराबी थी या लापरवाही." कंपनी परिसर में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि हादसा अचानक हुआ और राम सिंह के पास बचने का कोई मौका नहीं था. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

