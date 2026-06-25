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अंबाला में भीषण सड़क हादसा: रॉन्ग साइड से मुड़ी हाइड्रा बनी हादसे की वजह, जम्मू से सहारनपुर जा रही टेंपो ट्रैवलर के उड़े परखच्चे, 6 यात्री घायल

अंबाला में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला-सहारनपुर रोड पर गुरुवार अल सुबह रामपुर मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जम्मू-कश्मीर से यात्रियों को लेकर सहारनपुर जा रही एक टेंपो ट्रैवलर गलत दिशा से टर्न ले रही हाइड्रा क्रेन से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छह यात्री घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद हाइड्रा चालक मौके से फरार हो गया. "गलती पूरी तरह हाइड्रा चालक की थी": मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी चड्डा ने बताया कि, "हाइड्रा क्रेन गलत दिशा से आ रही थी और रामपुर मोड़ पर अचानक टर्न ले लिया. सामने से आ रही टेंपो ट्रैवलर के चालक ने वाहन बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक मोड़ लेने के कारण टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो ट्रैवलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई." उन्होंने बताया कि आसपास के दुकानदारों और लोगों ने बिना देर किए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. रॉन्ग साइड से मुड़ी हाइड्रा बनी हादसे की वजह (ETV Bharat)