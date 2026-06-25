ETV Bharat / state

अंबाला में भीषण सड़क हादसा: रॉन्ग साइड से मुड़ी हाइड्रा बनी हादसे की वजह, जम्मू से सहारनपुर जा रही टेंपो ट्रैवलर के उड़े परखच्चे, 6 यात्री घायल

अंबाला के रामपुर मोड़ पर रॉन्ग साइड से मुड़ी हाइड्रा से टेंपो ट्रैवलर टकराई. हादसे में छह यात्री घायल हो गए.

Hydra Crane on Wrong Side Collides with Tempo Traveller in Ambala
अंबाला में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 25, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: अंबाला-सहारनपुर रोड पर गुरुवार अल सुबह रामपुर मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जम्मू-कश्मीर से यात्रियों को लेकर सहारनपुर जा रही एक टेंपो ट्रैवलर गलत दिशा से टर्न ले रही हाइड्रा क्रेन से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छह यात्री घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद हाइड्रा चालक मौके से फरार हो गया.

"गलती पूरी तरह हाइड्रा चालक की थी": मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी चड्डा ने बताया कि, "हाइड्रा क्रेन गलत दिशा से आ रही थी और रामपुर मोड़ पर अचानक टर्न ले लिया. सामने से आ रही टेंपो ट्रैवलर के चालक ने वाहन बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक मोड़ लेने के कारण टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो ट्रैवलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई." उन्होंने बताया कि आसपास के दुकानदारों और लोगों ने बिना देर किए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

Hydra Crane on Wrong Side Collides with Tempo Traveller in Ambala
रॉन्ग साइड से मुड़ी हाइड्रा बनी हादसे की वजह (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: इधर, हादसे की सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. जांच अधिकारी तेजिंदर ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि रामपुर मोड़ के पास टेंपो ट्रैवलर और हाइड्रा क्रेन की टक्कर हुई है. मौके पर पहुंचकर घायलों को लोगों की मदद से नागरिक अस्पताल भिजवाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेंपो ट्रैवलर जम्मू से सहारनपुर जा रही थी और रॉन्ग साइड से आ रही हाइड्रा से टकरा गई. पूरे मामले की जांच की जा रही है."

जम्मू से सहारनपुर जा रही टेंपो ट्रैवलर के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)

फरार चालक की तलाश जारी: पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. फरार हाइड्रा चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हादसे के कारणों और जिम्मेदारी तय कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

ये भी पढ़ें:तड़पते घायलों को देख मुख्यमंत्री सैनी ने फौरन रुकवाया काफिला, एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल

TAGGED:

AMBALA TEMPO TRAVELLER ACCIDENT
AMBALA HYDRA CRANE COLLISION
AMBALA RAMPUR MOD ACCIDENT
AMBALA WRONG SIDE DRIVING
AMBALA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.