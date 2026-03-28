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फरीदाबाद में हाइड्रा क्रेन 11000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकराई, निकल पड़ी चीखें...

हाइड्रा क्रेन 11000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकराने के कारण फरीदाबाद में बड़ा हादसा हो गया.

Hydra crane collides HT Wire
क्रेन 11000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकराई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 8:58 PM IST

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फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सेक्टर-23 स्थित संजय कॉलोनी की गली नंबर-29 में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक कंपनी की छत पर सीएनसी मशीन चढ़ाते समय हाइड्रा क्रेन 11000 वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे जोरदार धमाका हो गया. हादसे में हाइड्रा क्रेन चला रहा युवक और उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तुरंत इलाज के लिए फरीदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हाइड्रा ऑपरेटर सुमित बुरी तरह झुलसा: जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी में स्थित एसवी मनी मेट्रोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुबह करीब 9 बजे छत पर मशीन चढ़ाने का काम किया जा रहा था. हाइड्रा क्रेन की मदद से सीएनसी मशीन को ऊपर उठाया जा रहा था. इसी दौरान क्रेन का बूम पास से गुजर रही 11000 वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन से टच हो गया, जिससे करंट दौड़ गया और धमाका हो गया. इस हादसे में हाइड्रा ऑपरेटर सुमित बुरी तरह झुलस गया, जबकि उसका साथी मनोज करंट का झटका लगने से छत से नीचे गिर गया. मनोज के सिर में गंभीर चोट आई. मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

करंट लगने से 2 लोग घायल (Etv Bharat)

क्या बोले जांच अधिकारीः जांच अधिकारी फूल सिंह ने कहा कि "हमें सूचना मिली थी कि यहां पर हादसा हुआ जिसके बाद हम यहां पहुंचे हैं. अभी घायलों को अस्पताल में भेजा गया है. जांच के कारणों का पता लगाया जा रहा है. जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी." दूसरी ओर हादसे के कारण इलाके में काफी देर तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही. बिजली विभाग की ओर से जांच के बाद बिजली आपूर्ति को फिर से बहाल कर दिया गया.

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हाईटेंशन लाइन से टकराई क्रेन
करंट लगने से 2 लोग घायल
2 INJURED DUE TO ELECTRIC SHOCK
फरीदाबाद में करंट से 2 घायल
HYDRA CRANE COLLIDES HT WIRE

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