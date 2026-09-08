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हैदराबाद पुलिस की बिहार में कार्रवाई, 20 लाख की चोरी मामले में ज्वेलरी शॉप ऑनर समेत 2 गिरफ्तार

नालंदा: हैदराबाद पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये का गहना चोरी के मामले में बिहार से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक आरोपी पटना जिला निवासी सुबोध कुमार है, जबकि दूसरा आराध्य गोल्ड ज्वैलर्स शॉप का दुकानदार राजेश कुमार है. दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, लेकिन उनके पास से चोरी के जेवरात बरामद नहीं हो सके हैं.

व्यवसायी के घर में काम करता था सुबोध

लंगर हाउस थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी राघवेंद्र के घर में सुबोध कुमार नौकर के रूप में काम करता था. कई महीनों तक काम करने के दौरान उसने दंपति का विश्वास जीत लिया. एक दिन जब परिवार बाजार गया हुआ था, तो मौका पाकर वह गहने लेकर फरार हो गया. काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिला, तो थाने में मामला दर्ज कराया गया.

आठ महीने पहले बेचा गहना

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सुबोध कुमार के निशानदेही पर रामचंद्रपुर स्थित आराध्य गोल्ड ज्वैलर्स के दुकानदार राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया. आरोपी ने करीब आठ महीने पहले जेवर दुकानदार को गहना बेचा था. लंगर हाउस थानाध्यक्ष सत्यनारायण ने इस जानकारी की पुष्टि की है.

पिछले आठ महीने से नालंदा में छिपा

सुबोध कुमार वर्तमान में नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के बाबा मणिराम अखाड़ा के समीप एक घर में काम कर रहा था. वह पिछले आठ महीने से नालंदा में छिपकर रह रहा था. लहेरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि दोनों आरोपियों को हैदराबाद पुलिस रिमांड पर अपने साथ ले गई है.

जांच करते हुए बिहार पहुंची हैदराबाद पुलिस