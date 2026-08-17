रायपुर जगदलपुर हाइवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, नाबालिग की मौत, हैदराबाद में रहता है परिवार
17 साल का नाबालिग छत्तीसगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2026 at 8:34 AM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसे की खबर सामने आती है. रविवार को श्यामतराई नाका चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 17 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई.
हैदराबाद में रहता है परिवार
मृतक की पहचान जय रेड्डी के रूप में हुई है. जय मूल रूप से ऐसे परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है, जिनके परिजन हैदराबाद में रहते हैं. वह रायपुर में पढ़ाई कर रहा था. हादसे की सूचना मिलते ही एंबुलेंस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. सड़क पर युवक और उसकी क्षतिग्रस्त बाइक मिली. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
अस्पताल ले जाने से पहले ही नाबालिग की मौत
सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना रविवार तड़के करीब 4 से 5 बजे के बीच की है. श्याम तराई नाका चौक पर रायपुर-जगदलपुर हाईवे के बायपास पर हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची थी. मौके पर युवक और उसकी क्षतिग्रस्त बाइक मिली. अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है. परिवार के सदस्य हैदराबाद में रहते हैं. बताया जा रहा है कि धमतरी में उसके परिवार का कोई रहता है लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. ना ही कोई अस्पताल पहुंचा है.
हादसे की जांच में जुटी धमतरी पुलिस
पुलिस अब हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे में किसी अज्ञात वाहन की भूमिका थी या दुर्घटना किसी अन्य वजह से हुई.