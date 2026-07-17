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हैदराबाद से जबलपुर लाए गए घोड़ों की मौत का मामला, 19 मौतों के बाद हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

जबलपुर निवासी पशु प्रेमी सिमरन इस्सर ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि 2025 में जबलपुर के सचिन तिवारी 57 घोड़ों को हैदराबाद से लाकर पनागर के रैपुरा में रखे हुए थे. इसकी जानकारी न तो स्थानीय प्रशासन को दी गई थी और ना ही पशु पालन विभाग को. आरोप हैं कि इसके बाद घोड़ों की देखभाल में की गई लापरवाही के चलते 19 घोड़ों की मौत हो गई. याचिका में ये भी बताया गया था कि घोड़ों के मालिक हैदराबाद निवासी सुरेश पाल रहे हैं.

जबलपुर : तेलंगाना के हैदराबाद से जबलपुर लाए गए घोड़ों की मौत के मामले में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई है. इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा घोड़े जबलपुर लाने और उनकी देखभाल में कथित लापरवाही करने वालों के खिलाफ याचिका दायर कराई थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान बताया गया कि केयर टेकर सचिन ने कई घोड़े बेच दिए और अब 19 घोड़े बचे हैं, जिसपर हाईकोर्ट ने विशेष निर्देश दिए हैं.

हैदराबाद में ही मरने लगे थे घोड़े, इन्हें जबलपुर लाया गया

हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने इस मामले में सुनवाई की. उन्हें बताया गया कि इस मामले में अनावेदक व घोड़ों के मालिक रहे सुरेश पाल गुडू 'हॉर्स पावर लीग' चलात हैं. हैदराबाद रेस क्लब में दो घोड़ों की रेस कराकर उन्होंने 'ट्रोपंग करेठस्ता' नामक ऐप से फिलीपींस में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हुए इस रेस पर सट्टा भी लगवाया था. आरोप हैं कि इस मामले में फिलीपींस सरकार की शिकायत के बाद इसे बंद कर दिया गया था.

जबलपुर में भी घोड़ों की देखभाल में लापरवाही के आरोप

इस दौरान सुरेश पाल गुडू के पास 150 से ज्यादा घोड़े थे लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने घोड़ों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों की सैलरी देना बंद कर दिया, जिसके चलने देखभाल में बड़ी लापरवाही हुई और लगभग 90 घोड़ों की मौत हो गई. आरोप हैं कि इन्हीं साक्ष्यों को छिपाने के लिए 57 घोड़ों को जबलपुर लाकर रैपुरा स्थित फार्म हाउस में रखा गया और यहां भी घोड़ों की मौत का सिलसिला जारी रहा.

केयरटेकर ने बेचे 22 घोड़े, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

दूसरी ओर जबलपुर में घोड़ों के केयरटेकर सचिन तिवारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हैदराबाद से लाए गए 57 घोड़ों में से 19 की मौत हो गई है. इसमें केयरटेकर ने इस बात को स्वीकारा कि उसने 22 घोड़े बेच दिए हैं और तीन नए घोड़े खरीदे हैं. वर्तमान में उसके पास 19 घोड़े हैं, जिनकी खुराक व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसपर याचिकाकर्ता ने पहले तो केयरटेकर द्वारा घोड़े आगे बेचे जाने पर आपत्ति जताई. इसके बाद कोर्ट से फार्म हाउस की व्यवस्थाओं की जांच की मांग की.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार करते हुए जबलपुर के पशु अधिकारी व थाना प्रभारी के साथ फार्म हाउस जाकर याचिकाकर्ता को जांच करने की अनुमति प्रदान की. वहीं, अब इस मामले में सुनवाई 24 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.