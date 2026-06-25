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टीम बाड़मेर का संकल्प: थार की बेटियों को मिले हुनर के पंख, 10 साल में 20 हजार से अधिक बनी आत्मनिर्भर!

कई तरह के कोर्स निशुल्क सिखाए जा रहे : प्रगति जैन ने बताया कि पहली बार समर कैंप में भाग लिया है. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला है. उन्होंने बताया कि वह स्केचिंग सीख रही है. शिविर के ट्रेनर बहुत ज्यादा सपोर्टिंग हैं और मोटिवेट भी करते हैं. कुछ दिनों में बहुत अच्छी स्केचिंग और पेंटिंग को सीखा है. इसके जरिए आगे चलकर हम स्वरोजगार भी कर सकते हैं. शिविर की अर्चना राठी और प्रतिज्ञा सोनी ने बताया कि इस समर कैंप में बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं भाग ले रही हैं. उन्हें सिलाई, मेहंदी, आर्ट, स्केचिंग, डांस समेत कई तरह के कोर्स निशुल्क सिखाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस शिविर में सीखे हुए कोर्सेज आगे चलकर हमारे जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे.

1200 से अधिक बेटियां ले रहीं प्रशिक्षण : टीम बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेश जाटोल के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के सदस्य सामाजिक सरोकार के कार्यों में जुटे हुए हैं. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए टीम की ओर से प्रतिवर्ष निशुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें 1500 से अधिक बेटियां और महिलाएं भाग लेती हैं. इस बार भी स्थानीय गांधी चौक स्कूल में अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1200 से अधिक बेटियों ने अपना पंजीयन करवाया है और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं.

बाड़मेर : राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में टीम बाड़मेर संगठन जिले में सामाजिक सरोकारों से जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है. पिछले एक दशक में विशेष कर बेटियों को आत्मनिर्भर एवं हुनरमंद बनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास रहे हैं. टीम का दावा है कि पिछले एक दशक में नि:शुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण देकर 20 हजार से अधिक बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है.

लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग (ETV Bharat Barmer)

कैंप के बाद रोजगार के भी दरवाजे खुले : ब्यूटीशियन किरण सिंगारिया ने बताया कि 6-7 साल पहले अभिरुचि शिविर में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था. इसके बाद घर पर पार्लर खोलकर रोजगार से जुड़ी हैं, जिससे मासिक 20 हजार रुपए के करीब आमदनी हो जाती है. इससे परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिल रही है और इसके साथ ही अपना खर्च भी उठा रही हूं. उन्होंने बताया कि वह खुद अब समर कैंप में टेनोर के तौर पर अन्य लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि और भी लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें.

कई तरह के कोर्स निशुल्क सिखाए जा रहे (ETV Bharat Barmer)

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खुद को बेहतर बनाने का अवसर : विशाखा राठी ने बताया कि वह मेहंदी का कोर्स सीख चुकी हैं. इसके बाद अब वह पिछले कुछ समय से शादी, सगाई और त्योहार आदि के अवसर पर महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाने का ऑर्डर ले रही हैं, जिसके जरिए अच्छी खासी आमदनी हो रही है. इच्छा सोनी ने बताया कि यह शिविर उनके लिए केवल समय बिताने का माध्यम नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर है. शिविर में लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग गतिविधियों में भाग लेकर हुनर सीख रही हैं. हिना जैन ने बताया कि हुनरमंद बनने के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि शिविर में आने वाली बालिकाएं प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक मोबाइल फोन से दूर रहकर विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं.

टीम बाड़मेर संगठन की ओर से आयोजन (ETV Bharat Barmer)

सिखाई जा रहीं 20 से अधिक प्रकार की विधाएं : शिविर प्रभारी रफीक मोहम्मद कोतवाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में 10 में से स्थानीय गांधी चौक स्कूल परिसर में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस बार शिविर में 1205 बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन है. शिविर में 20 से अधिक विभिन्न प्रकार की विधाओं में बालिकाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि भविष्य में वह स्वरोजगार से जुड़ सकें.

लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग गतिविधियों में भाग ले रहीं (ETV Bharat Barmer)

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संगठन के महामंत्री अबरार मोहम्मद ने बताया कि टीम बाड़मेर ने पिछले 10 सालों से ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान बाड़मेर की बेटियों के लिए निशुल्क अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है. अब तक 20 हजार से अधिक बेटियों को इस शिविर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है. इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियां अपना स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं. संगठन के अध्यक्ष सुरेश जाटोल ने बताया कि टीम बाड़मेर का उद्देश्य केवल ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के समय का सदुपयोग करवाना ही नहीं, बल्कि बेटियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है.