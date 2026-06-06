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महिलाओं के लिए जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर में अलग विंग, 120 युवतियां को रही सशक्त

महिलाओं के लिए सुबह 7:30 से दोपहर 3:30 बजे तक की पारी तय है, ताकि वे नौकरी के साथ घर और पढ़ाई भी कर सकें

जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर
जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 4:48 PM IST

4 Min Read
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जोधपुर : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकारी बिजली कंपनी जोधपुर डिस्कॉम की अनूठी पहल मिसाल बन रही है. जोधपुर डिस्कॉम अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के उपभोक्ताओं को बिजली की परेशानी के लिए यहां कॉल सेंटर बनाया हुआ है, जिसका संचालन तीन पारियों में किया जाता है. एक पारी पूरी तरह फीमेल के लिए ही बनाई गई है, जिसमें 120 युवतियों को रोजगार से जोड़ा है.

कॉल सेंटर के मैनेजर राजेंद्र सिंह बताते हैं कि कोरोना के दौरान जब सब कुछ बंद था, लेकिन हमारा कॉल सेंटर चालू था. बहुत से लोगों को रोजगार खत्म हो गया था. हमारे यहां गर्ल्स-बॉयज साथ काम करते थे. तब हमने सोचा था कि क्यों न 120 लोगों की एक शिफ्ट को पूरी तरह से फीमेल की शिफ्ट बना दिया जाए. इसके बाद धीरे-धीरे मॉर्निंग शिफ्ट में 120 युवतियों की वर्किंग शुरू हुई, जो अब लगातार जारी है.

महिलाओं के लिए जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर में अलग विंग. (ETV Bharat Jodhpur)

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मेंटर, ट्रेनर पूरा संचालन फीमेल को ही सौंप दिया : कॉल सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुबह साढ़े 7 से दोपहर साढ़े 3 बजे तक की पारी तय की गई है, ताकि वे नौकरी के साथ घर और पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी संभाल सकें. इनके लिए हमने पूरी शिफ्ट के लिए मेंटर और स्किल ट्रेनर भी फीमेल ही लगाई है, जो इन्हें बात करने का तरीका सिखाती हैं.

जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर के बारे में जानें
जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

उपभोक्ता की बात को पूरी सुनते समय ही उसकी शिकायत की जानकारी जुटाकर उसे धैर्यपूर्वक जवाब देना सिखाया जाता है. आज यहां शिकायत दर्ज करने से लेकर उन्हें संबंधित सब डिवीजन तक ऑनलाइन पहुंचाने, मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग तक की जिम्मेदारी भी एक शिफ्ट में फीमेल के हाथ में है. इनमें बड़ी संख्या ऐसी युवतियों हैं, जो कॉलेज की पढ़ाई के साथ नौकरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं. जरूरत पड़ने पर इनके लाने ले जाने की भी व्यवस्था कर रखी है.

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धैर्य से जवाब देना सिखाया जाता है : ट्रेनर करिश्मा और मेंटर वान्या ने बताया कि जब भी नई नियुक्ति होती है तो उन्हें संवाद कौशल सिखाया जाता है. इसके बाद ही उन्हें डेस्क पर बैठाया जाता है. शुरुआत में सीनियर के साथ काम करते हैं, फिर उनको अकेले डेस्क दी जाती है. जोधपुर डिस्कॉम की कम्प्लेंट व्हाट्सअप पर भी की जा सकती है. इस पर सुबह की शिफ्ट में जवाब देने की जिम्मेदारी भावना की है. वह बताती हैं कि दो साल से वह यह कर रही हैं. कस्टमर के रिप्लाई के लिए उसने स्टिकी नोट बना रखे हैं, इससे वो रिप्लाई करती हैं. एनवायरमेंट फ्रेंडली होने से काम आसानी से होता है.

जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर में काम करती महिलाएं
जोधपुर डिस्कॉम कॉल सेंटर में काम करती महिलाएं (ETV Bharat Jodhpur)

मानसिक रूप से मजबूत बनाया : प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों बारिश तूफान से 13 जिलों में हर दिन कहीं न कहीं विद्युत तंत्र बाधित हो रहा है. बिजली आपूर्ति समय पर नहीं होने से लोग कॉल सेंटर पर बात करते समय यह सोचते हैं कि फीमेल बात कर रही. वो इनको अपशब्द तक बोल देते हैं. इसके लिए इनको हम बताते हैं कि वो आपको नहीं बोल रहे हैं, सेवा में कमी पर बोल रहे हैं. इसे अपने ऊपर नहीं लेना है, न ही कस्टमर से बहस करनी है. हमें उसे संतुष्ट करना होता है कि आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा.

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पहली शिफ्ट में तीन हजार कॉल अटेंड करती हैं फीमेल्स : डिस्कॉम में 13 जिलों से प्रतिदिन यूं तो 10 से 12 हजार कॉल आते हैं. इनमें तीन हजार कॉल सुबह से तीन बजे तक आते हैं, जिन्हें यह गर्ल्स अटेंड करती हैं. इन दिनों इनकी संख्या पांच हजार तक हो जाती है, जिसे भी इन्हें ही डील करना होता है. एक मिनट भी कॉल बंद नहीं होती है. नेचुरल नीड और लंच के लिए रिलीवर भी है जो उनकी जगह संभालती है. रोजाना हजारों कॉल्स अटेंड करने के दबाव कम करने के लिए मेडिटेशन कराया जाता है. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. परिजन कभी आकर देख सकते हैं कि उनकी बेटी कैसे काम कर रही है. सुरक्षा की दृष्टि से कॉल सेंटर में बिना अनुमति किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता है.

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