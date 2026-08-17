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Sawan 2026 : छत्तीसगढ़ से आए संत ने 800 बरस पहले किया था यहां शिवलिंग की स्थापना, आज भी मौजूद है संत की धुनी

अविवाहित युवक-युवतियां, निसंतान दंपती, कारोबारी, बेरोजगार, गृहस्थ सभी मंदिर आते हैं और बद्री विशाल शिवालय से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं.

बद्री विशाल शिवालय
बद्री विशाल शिवालय (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 10:10 AM IST

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अजमेर : देवाधिदेव महादेव का प्रिय सावन मास चल रहा है. शिव भक्तों के लिए सावन का हर दिन अपने आराध्य के लिए समर्पित है. यही वजह है कि हर शिवालय में वैदिक मंत्रों और महादेव के जयकारों की गूंज है. भगवान शिव अति प्राचीन शिवालयों में एक अद्भुत और अनूठा शिवालय बद्री विशाल भी है. इस शिवलिंग का प्राचीन इतिहास है. यहां शिवलिंग के साथ उन संत की धुनी भी है, जिन्होंने 800 बरस पहले शिवलिंग की स्थापना की थी. इस प्राचीन बद्री विशाल शिवलिंग मंदिर परिसर में भगवान हनुमान की प्रतिमा भी है, जो भी करीब उतनी ही प्राचीन है. यह प्राचीन शिवलिंग रलावता गांव में तालाब के किनारे पर मौजूद है.

धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में पुष्कर सतयुग का तीर्थ रहा है. यहां देवी देवता ऋषि मुनियों ने पुष्कर अरण्य क्षेत्र में रहकर तपस्या की है, इसीलिए पुष्कर को तपोभूमि भी कहा जाता है. पुष्कर अरण्य क्षेत्र बहुत विशाल है. यहां 24 और 84 कोसी परिक्रमा पुष्कर तीर्थ की होती है और यह पूरा क्षेत्र पुष्कर अरण्य क्षेत्र कहलाता है. ईटीवी भारत आपको ऐसे अद्भुत और अनूठे शिवलिंग के दर्शन और इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहा है जो पुष्कर अरण्य क्षेत्र में तो है, लेकिन किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है. हम बात कर रहे हैं रलावता गांव की. यह किशनगढ़ रियासत में एक बड़ा ठिकाना रहा है.

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बद्री विशाल शिवालय (ईटीवी भारत अजमेर)

संत ने यहीं ली समाधि : रलावता गांव में स्थित तालाब के किनारे 800 बरस पहले एक संत ने अपने तप और साधना के लिए इस स्थान को चुना था. आज भी उन संत के तप से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को यहां महसूस किया जा सकता है. शिव भक्त संत ने ही यहां बद्री विशाल शिवालय की स्थापना की थी. बरसों तक उन्होंने यहीं रहकर शिव आराधना की फिर समाधि ले ली. तालाब के किनारे उन संत की समाधि आज भी है. उन्हीं संत की 11वीं पीढ़ी में अश्वनी कुमार मंदिर के वर्तमान पुजारी हैं.

मंदिर के बारे में जानें
मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पुजारी अश्वनी कुमार बताते हैं कि संत हर्ष दास छत्तीसगढ़ से 800 बरस पहले रलावता गांव आए थे. तप और साधना के लिए उपयुक्त स्थान जानकर उन्होंने यहीं पर अपनी धुनी लगा दी और यहां एक शिवलिंग भी स्थापित किया, जिसे बद्री विशाल शिवलिंग कहा जाता है. स्थानीय ग्रामीणों के अलावा दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर आते हैं. बद्री विशाल शिवालय में जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है. यहां विभिन्न जातियों के लोग भी अपने बच्चों के मुंडन के लिए आते हैं और मंदिर में धोक लगवाते हैं.

बद्री विशाल शिवालय और भगवान हनुमान मंदिर का मुख्यद्वार
बद्री विशाल शिवालय और भगवान हनुमान मंदिर का मुख्यद्वार (ईटीवी भारत अजमेर)

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सकारात्मक ऊर्जा का अहसास : अविवाहित युवक-युवतियां, निसंतान दंपती, कारोबारी, बेरोजगार, गृहस्थ सभी मंदिर आते हैं और बद्री विशाल शिवालय से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं. शिवालय मंदिर प्रांगण में घुसते ही उल्टे हाथ की ओर है, यहां एक छतरी नुमा जमीन से करीब साढ़े तीन फीट ऊंचे स्थान पर बद्री विशाल शिवलिंग विराजमान है. यह दिखने में छोटा और साधारण है, लेकिन इसकी महिमा असाधारण है. अपनी ऊर्जा से शिवलिंग इस स्थान को दिव्यता और पवित्रता से सरोबार किए हुए है. यहां आते ही मन को सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अहसास होता है.

नन्दी और माता पार्वती की पाषाण पर उकेरी गई प्रतिमा
नन्दी और माता पार्वती की पाषाण पर उकेरी गई प्रतिमा (ईटीवी भारत अजमेर)

समीप ही है हनुमान जी का मंदिर : उन्होंने बताया कि बद्री विशाल शिवालय के अलावा मंदिर प्रांगण में भगवान हनुमान की प्रतिमा भी है जो 800 बरस प्राचीन है. यह एक दीवार पर उकेरी गई प्रतिमा है. इस प्रतिमा को उकेरने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग हुआ, यह रहस्य है. बद्री विशाल शिवलिंग की तरह भगवान हनुमान के भी भक्त यहां दूर दराज से आते हैं. इस मंदिर में अनूठी ऊर्जा है कि जो एक बार मंदिर आता है उसका नाता यहां से जुड़ जाता है. पुजारी बताते हैं कि सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है. ग्रामीण खुद ब खुद आकर यहां मंदिर में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं करते हैं. मंदिर के भीतर सेवा पूजा का कार्य पुजारी करते हैं. मंदिर में सेवा और पूजा का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और वह उनकी 11वीं पीढ़ी हैं.

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छतीसगढ़ से 800 बरस पहले आए संत हर्ष दास महाराज की धुनी
छतीसगढ़ से 800 बरस पहले आए संत हर्ष दास महाराज की धुनी (ईटीवी भारत अजमेर)

दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का है यहां वास : बद्री विशाल का शिवलिंग मंदिर में विराजमान है. यह पूरा शिवलिंग एक ही पत्थर से बना हुआ है. छोटा और साधारण सा दिखने वाला यह शिवलिंग बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है. ग्रामीण और पुजारी ने शिवलिंग का यही नाम अपने पूर्वजों से सुना है. हालांकि, शिवलिंग का नाम बद्री विशाल कैसे पड़ा, यह कोई नहीं जानता. शिवलिंग के आगे की ओर नंदी है और समीप ही आदिशक्ति माता पार्वती की पाषाण में उकेरी गई प्रतिमा है.

मंदिर के आसपास कई ऐसे प्राचीन पेड़ भी है, इनमें एक वट वृक्ष है जो एक हजार साल प्राचीन है. वहीं, एक इमली का पेड़ भी है, जो 200 बरस से अधिक पुराना है. ग्रामीण बताते हैं कि यहां कभी घोर जंगल हुआ करता था और यहां छोटा सा मंदिर था. सन 1800 में मंदिर को बड़ा रूप दिया गया और धीरे-धीरे मंदिर भव्यता की ओर बढ़ रहा है. मंदिर के पुजारी अश्वनी कुमार बताते हैं कि मंदिर को भव्यता पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन इस स्थान पर शांत वातावरण बना रहे, इसीलिए मंदिर को भव्यता देने की कभी नहीं सोचा.

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मंदिर के भीतर का प्रांगण और हनुमान मंदिर का द्वार
मंदिर के भीतर का प्रांगण और हनुमान मंदिर का द्वार (ETV Bharat Ajmer)

पहली बार हरिद्वार से आ रही है कांवड़ : श्रद्धालु अरुण कुमार शर्मा बताते हैं कि वो खुद 47 बरस से मंदिर आ रहे हैं. उनसे पहले उनके पूर्वज भी मंदिर आया करते थे. मंदिर से पीढ़ी दर पीढ़ी नाता बना हुआ है. यहां हर मनोकामना पूर्ण होती है. सावन में यहां भक्तिमय माहौल रहता है. गांव के ही कुछ लोग पहली बार हरिद्वार गए हैं, जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं. हरिद्वार से लाए गए गंगा मैया के जल से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक सोमवार को होगा. वैदिक मंत्रों से यहां सहस्त्र धारा का कार्यक्रम भी होगा.

आसपास गांव और किशनगढ़ तक से श्रद्धालु पुष्कर से कांवड़ लेकर यहां जलाभिषेक करते हैं. जिन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं यहां पूर्ण होती है, वह यहां पर भोग बनवाकर भगवान बद्री विशाल शिवलिंग और भगवान हनुमान को अर्पित करते हैं. मंदिर प्रांगण के आसपास एक विशाल सर्प है, जो हर किसी को नहीं दिखता. सर्प के मूछें भी हैं और वह काफी वृद्ध है. ऐसा प्रतीत होता है कि वह मंदिर का रक्षक है और वह हजारों-सैकड़ों वर्षों से है.

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पाषाण के पिलर पर लिखा शिलालेख
पाषाण के पिलर पर लिखा शिलालेख (ईटीवी भारत अजमेर)

यह मनोकामना सिद्धि धाम है : ग्रामीण पप्पू बताते हैं कि जब से होश संभाला तब से वह मंदिर आ रहे हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी यही सुनते आए हैं कि यह बद्री विशाल शिवालय और हनुमान मंदिर 800 बरस प्राचीन है. सावन में श्रद्धालुओं का मंदिर में आना-जाना लगा रहता है. आसपास क्षेत्र के ग्रामीण भी पुष्कर के पवित्र जल को कांवड़ में भरकर यहां लाते हैं और बद्री विशाल शिवालय में जल अर्पित करते हैं. यहां हर श्रद्धालुओं की मनोकामना सिद्ध होती है.

दीवार पर उकेरी भगवान हनुमान की प्रतिमा
दीवार पर उकेरी भगवान हनुमान की प्रतिमा (ETV Bharat Ajmer)

ऐसे पहुंचे बद्री विशाल शिवालय : किशनगढ़ से 10 किलोमीटर और अजमेर शहर से करीब 42 किलोमीटर दूर रलावता गांव में स्थित तालाब की पाल पर बद्री विशाल शिवलिंग मंदिर में विराजमान है. मंदिर तक पहुंचाने के लिए किशनगढ़ से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा. इस रूट पर रोडवेज की बसें भी चलती हैं, जो हाईवे पर रलावता गांव के मार्ग पर उतार देगी. यहां से डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना होगा. यदि पैदल नहीं चल सकते तो आपको अपने निजी वाहन से मंदिर तक आना होगा.

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